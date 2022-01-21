高雄連2日增確診 設23站採檢、65診所快篩

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高雄市21日再新增10人確診染疫，其中包含與高雄港新光輪相關者7例，高雄港34號碼頭已開設快篩站，工作人員搭起棚架，助擴大篩檢作業順利進行。中央社記者董俊志攝 111年1月21日

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）高雄市近2日增多起COVID-19本土確診，高雄市長陳其邁說，初步判斷為傳播力極強的Omicron變異株，市民若有呼吸道感染症狀可到23家採檢站採檢、或到65間診所進行快篩。

陳其邁今天下午在高雄市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上宣布，高雄市昨天確診一家3口確診個案，經基因定序初步判斷為Omicron變異株，今天再新增10起確診個案。

陳其邁說明，案18156（父）15日出現症狀，曾就醫2次卻未被通報採檢；目前看診接觸者183人檢驗中，其中看診醫師目前驗出為陰性，但19日看診接觸者已確診3人，加上國外案例看來Omicron變異株傳染性非常強，因此呼籲臨床醫師與基層診所務必在接獲呼吸道症狀患者時加強通報與篩檢。

關於採檢策略，有公衛專業的陳其邁說明，上呼吸道症狀很難區分，尤其Omicron症狀與流感、感冒相似，因此務必遵守「1223採檢策略」，若有1週2次、2週3次就診，且有頭痛、流鼻水、打噴嚏、持續乾咳等症狀，就要採寬鬆策略通報採檢。

陳其邁也說，市府已向鳳山、前鎮、旗津、小港65家診所配送免費快篩試劑，並設立23家社區快篩站，若民眾出現呼吸道症狀、或有足跡重疊，可預約前往篩檢，相關醫院診所聯絡資訊可上衛生局網站查詢。

陳其邁並呼籲，民眾要持續做好個人防護措施，包含勤洗手、戴口罩，及用餐離座後就要戴上口罩等。疫苗接種部分，陳其邁說，為避免人員群聚、加強人流管制，明天起高雄市各接踵站僅接受預約民眾，不開放隨到隨打，想接種民眾務必事先上網預約。

對於案18156在10日曾工作的麥拉倫貨船，陳其邁說，無法排除是否為感染源，目前僅掌握船隻應停泊在高雄外海，若有進港將會要求全面採檢。

至於高雄港是否為防疫破口，陳其邁說，機場與港埠都是防疫重點，上週和副市長林欽榮也分別率隊到場稽查。陳其邁也說，高雄港與機場長期在防疫上都有做到高標準，但Omicron傳染力真的很強，因此已建議機場與港埠加強調整、檢討工作人員個人防護。

衛生局追蹤疫調表示，目前確診案例除案18156經家庭接觸傳染給妻兒、並疑在耳鼻喉科診所傳染給其餘3名看病者，其餘多與新光輪船關係密切；但新光輪船已離台，無法採檢輪船上是否有傳播情況。（編輯：孫承武）1110121

（高雄市政府提供）

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