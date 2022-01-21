高雄防疫二級加強 市場景點場館人流管制

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高雄市新增10例COVID-19本土確診案例，市長陳其邁（中）宣布，高雄實施防疫措施二級加強版，並取消台灣燈會2月1日點燈集會。中央社記者曾以寧攝 111年1月21日

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）高雄市新增10例COVID-19本土確診案例，市長陳其邁宣布，高雄實施防疫措施二級加強版，包括加強場所人流管制，取消運動賽事開閉幕式等，並取消台灣燈會2月1日點燈集會。

陳其邁下午在防疫記者會上宣布，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，高雄市實施二級加強版防疫措施，包括公車、捷運、輕軌、計程車、渡輪全面戴口罩、車輛或船隻清消、實聯制，Youbike加強場站、把手、座墊、車機等清消。

此外，高雄市加強場所人流管制，包含市場、公園、觀光景點、文化場域、公共運輸系統、其他市府轄管場館，即日起加強人流管制、落實體溫量測、清消及實聯制，如有餐飲服務則禁止試吃、試用。

運動賽事部分，不集會、取消開閉幕式、場地人流管制、量體溫、實聯制、選手出示2劑疫苗接種小黃卡或3日內PCR證明。另除下場比賽選手下場比賽期間，其餘一律全程戴口罩、禁止飲食（喝水除外，喝完立刻戴口罩），違反者取消參賽資格。

陳其邁並指，市府也將派員加強稽查零售、批發市場，要求落實防疫措施。令市府四維、鳳山行政中心維持聯合洽公，文書交換中心採分流方式進行文書交換。

另前鎮漁民服務中心、興達港、漁夫市集、蚵仔寮魚貨直銷中心、漁會門市、魚市場等，實聯制、量體溫、容留人數降載外，不提供試吃、魚貨停止叫賣。

至於台灣燈會，陳其邁說，衛武營、愛河灣2主場本來就以分散式設計，目前也已經陸續點燈，原定2月1日的點燈活動不舉行集會，但是作品也不關燈；至於原定2月15日交通部主燈點燈活動，將視疫情情況調整，並要求民眾全程戴口罩、遵守防疫規範，強化人流控管、加強廁所清消。（編輯：黃世雅）1110121

（高雄市政府提供）

（高雄市政府提供）

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（高雄市政府提供）