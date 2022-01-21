西堤群聚確診者曾赴北市診所 75歲嬤足跡重疊確診

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1名桃園西堤群聚確診者曾到台北市大安區、大同區診所就醫，北市府21日表示，1名75歲阿嬤經採檢確診。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）1名桃園西堤群聚確診者曾到台北市大安區、大同區診所就醫，北市府今天表示，1名75歲阿嬤經採檢確診，阿嬤的2個孫子就讀學校已採檢175名師生，目前都是陰性。

台北市衛生局昨天表示，桃園西堤COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚確診者案18051曾在10日到大安區外科診所、15日到大同區耳鼻喉科診所就醫，已匡列同時段醫護及病患採檢。

台北市政府發言人陳智菡今天接受媒體聯訪表示，針對案18051在大同區耳鼻喉科診所的足跡採檢發現，1名75歲阿嬤確診，她的2名同住孫子分別就讀國中、國小。

陳智菡說，昨天已開始對這2校進行採檢，目前已有175名師生採檢結果為陰性，不過看到Omicron變異株的傳播速度，還是相當擔心疫情可能連環爆。

陳智菡指出，案18051在9日到桃園西堤用餐，14日開始有喉嚨痛等症狀並就醫，接著在17日確診，北市府直到19日晚間才接獲桃園市衛生局提供的疫調資料，隨即開始擴大匡列隔離，但前後已經過數天的時間，對此感到非常憂心。

台北市教育局表示，這名阿嬤的孫子就讀國小已開始放寒假，昨天已配合衛生局疫調採檢完全數師生，結果都是陰性；另一名孫子就讀國中，尚在採檢中。（編輯：戴光育）1110121