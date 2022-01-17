西堤群聚個案確診足跡至新竹縣 實習幼兒園停課14天

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案17999為幼兒園實習老師，足跡曾到竹北上課，幼兒園依規停課14天。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）新竹縣府今天表示，案17999為20多歲女性，是幼兒園實習老師，足跡曾到竹北市吉的堡幼兒園上課，竹縣衛生局和教育局緊急前往疫調和消毒，幼兒園依規停課14天。

新竹縣政府晚間發布新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心今天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）桃園確診者案17999是竹縣案17932科大學生的同房室友，被匡列接觸者後，在桃園二採陽性確診。

縣府表示，經桃園疫調轉報，案17999為幼兒園實習老師，足跡曾到竹北市吉的堡幼兒園上課，新竹縣衛生局和教育局下午緊急前往疫調和消毒，初步匡列學童、教職員等共429人，立即安排採檢，幼兒園也依規停課14天。

衛生局指出，案17999在1月16日居家隔離前，曾在幼兒園協助照顧幼兒、打掃、行政工作，衛生局和教育局前往緊急處置，個案最後進入幼兒園是1月14日。

衛生局說，幼兒園含一至四年級國小補習班從1月15日（個案最後接觸幼兒園日隔日）起，停課至28日，共停課14天。同時，1月28至29日將加強環境消毒配合各項防疫措施。

衛生局表示，現在擴大匡列採檢，包含幼兒園9班、幼生179名、教職員26名共205名。以及，國小部一至四年級補習班9班201名學童、教職員23名共224名。

因應幼兒園接觸者篩檢需求，衛生局指出，也緊急安排東元、台大生醫竹北院區和中國醫大新竹附醫等3所醫院PCR篩檢，將於今晚完成緊急採檢送驗等防疫措施。

衛生局提醒，民眾若在1月7日至15日，曾到明新科技大學游泳池、7-11、保齡球館活動，為維護健康，請於18日上午9時到中午11時30分至明新科大宗山樓PCR採檢（帶健保卡）。（編輯：李錫璋）1110117