桃園確診15人本土 鄭文燦：14名與西堤群聚相關

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桃園市17日共有15名本土確診個案，市長鄭文燦指出，必須把防護網匡大一點，衍生的職場感染或學校風險採檢一樣要進行。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月17日

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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市長鄭文燦表示，桃園市今天共有15名本土確診個案，其中6人為居隔二採陽性，另8人是西堤餐廳顧客經匡列採檢後確診，14人與西堤群聚感染相關；另案17970在疫調中。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，案18000是餐廳員工，居隔一採陰性二採陽性確診；另外7日的2名客人是家庭聚餐，案17996是媽媽、案17971是祖母，2人居隔中採檢二採確診，疫調仍在進行中。

鄭文燦說，案17973為先前確診的案17904所服務的公司同職場員工，居隔期間二採陽性。另外，有明新科技大學的同住友人住在桃園，為案17999，也是居隔的同學二採陽性。

另外，仁寶電腦公司採檢1595人，有另外衍生1名員工確診為案17972，相關的足跡跟傳播路徑還在調查，為確保安全起見工廠停工7天，市府會在19日開始進行二採。

鄭文燦說，以上6人都是居隔中二採陽性，基本上較沒有擴大風險。

鄭文燦指出，另有西堤餐廳4組客人，其中8人確診，第1組為5人家庭聚餐，目前共4人確診，分別為母親案17974跟3個孩子案17975、案17976及案17977，至於爸爸則是居隔。

鄭文燦說，第2組為6名家人聚餐，有2人確診，分別為是案17997與案17998，其餘家人居隔。第3組是機車行共7人聚餐，1人確診為案17969，其他人居隔。至於第4組客人也是6人聚餐，確診者為案17983，是1名貨車司機。

鄭文燦表示，市府針對這4組家庭的同住家人都要匡列居隔、職場調查，親密接觸者也必須匡列居隔。另外孩童就讀的國小及幼兒園，相關學校都是全校採檢、全班居隔，市府也會設置專案採檢站進行國小跟幼兒園的採檢。

鄭文燦指出，必須把防護網匡大一點，衍生的職場感染或學校風險採檢一樣要進行，目前採取的方案是，學校有1人確診，就全校採檢並停課14天，若是學生家人確診，市府會進行家人的採檢，並預防性停課一天，同學採檢陰性學校就可以復課，市府會在每1次預防性停課時，用最快的速度讓採檢結果出爐。

衛生局長王文彥表示，仁寶電腦一對在15日確診的情侶，其中的女員工還在健行科技大學上課，市府疫調時發現2人7日曾到西堤用餐，女員工8日曾到校考試後就沒有再到健行科大，也未參加忘年會，因此對健行科大的師生威脅相對較小，市府雖然有通知採檢，但是未對其他學生做任何限制。

衞生局在會後補充表示，案17970於15日在中壢區發生車禍事故，經送醫後採檢確診，目前相關疫調仍在進行中。（編輯：方沛清）1110117

桃園市長鄭文燦（中）表示，桃園市17日共有15名本土確診個案，其中6人為居隔二採陽性，另有8人是西堤餐廳顧客經匡列採檢後確診，14人與西堤群聚感染相關。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月17日