西堤群聚延燒 陳時中：規劃第2次採檢找未爆彈

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北17日電）西堤餐廳群聚連日新增個案，疫情蔓燒到電子廠與校園，每2天就一波，聯邦銀行與西堤餐廳相關群聚超過50人確診。指揮中心指揮官陳時中說，相信一定有未爆彈，持續擴大採檢。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染進入 社區，波及歌友會之外，染疫手推車員工的居服員妻子確診，傳染到中壢聯邦銀行健行分行，銀行員1月7日在西堤餐廳尾牙，又衍生多所學校及仁寶電子等群聚 。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午說明，聯邦銀行本身的群聚未再擴大，西堤餐廳內部感染人數為27人，因餐廳群聚衍生出的染疫者共8人。被陳時中視為疫情「重中之重」的聯邦西堤群聚已超過50人確診。

指揮中心推估這次COVID-19病毒的Omicron變異株平均1.5至2天就造成一波疫情，外界擔憂尚有未爆彈，陳時中表示：「雖然不希望有，但相信一定有未爆彈，希望能爆在集檢所。」

他說，若未爆彈已被匡列，能爆在集中檢疫所，就能較安心，但以餐廳疫情傳播狀況，尚未出現10至12日赴餐廳染疫者，「我有一點擔心，希望沒有。」

陳時中說明，目前僅1月7日及1月9日有西堤餐廳活動史人員確診，8、10至12日有西堤活動史的人都應該會有風險，還沒有發現病人，「一則以喜，一則以憂」，希望大量篩檢可發揮效果，將持續密切注意、觀察，衛生單位持續針對確診個案餐廳、校園、職場等疫調。

確診個案所在的各職場，逾1640人安排採檢，其中1598人為陰性，持續加強檢驗中；另針對密切接觸者15人列居家隔離。陳時中說，為確保社區安全性，擬針對上述採檢對象進行第2次採檢，預計最快於19日至21日，尚未擇定。

確診個案就讀各學校共10所停課14天，國小及附幼3所；補習班／安親班3所；國小、國中、高、幼兒園各1所，所在班級師生居家隔離，並安排同校師生探檢；另7所學校預防性停課1天，分別為高中3所、國中2所、大學及高職各1所。

桃園市政府持續於中壢區中正公園、中路公園、龍岡採檢站、中壢區黎明公園、北區客家會館、自強活動中心、東興社區活動中心、南園市民活動中心、新勢市民活動中心、大園市民活動中心（17日設站）等處開設社區採檢站。

陳時中也呼籲，1月7日至12日至西提餐廳中壢中山店的民眾儘速前往採檢，曾出入確診個案足跡相關場所者，請進行自我健康監測14天，出現疑似症狀，儘速撥打1922防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸）及告知相關接觸史。（編輯：陳清芳）1110117