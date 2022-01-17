仁寶再增1例累計3員工確診 平鎮廠停工7天19日二採

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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市今天新增15名本土確診案，其中一人是仁寶電腦的員工，為案17972，市府除了持續調查相關足跡及傳播路徑，也宣布工廠將停工7天，並在19日進行二採。

桃園市長鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，仁寶電腦公司採檢1595人，衍生一名員工確診為案17972，相關的足跡跟傳播路徑還在調查，為確保安全起見，工廠將停工7天，市府會在19日開始進行二採。

桃園市政府表示，仁寶電腦新增確診者案17972，16日採檢後，於17日確診，Ct值為21.2，曾接種2劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，雖然與日前確診的情侶檔同公司，但分屬「不同部門」，確診後已送往醫院進行治療，市府同時也匡列2名家人進行居家隔離。

衛生局長王文彥表示，先前染疫的仁寶電腦情侶檔同時也在健行科大上課，15日確診後，疫調發現7日曾到西堤用餐、8日到健行科大考試，但未參加後續學校尾牙餐會等其他活動，相對威脅較小，市府雖然有通知採檢，但是未對其他的學生做任何限制。

鄭文燦昨天證實仁寶平鎮廠員工回廠篩檢，他指出，這是屬於職場採檢，與先前確診的案17883及案17884相關，2個案為一對情侶檔。

筆電代工廠仁寶也在16日公告，桃園平鎮廠因2名員工確診，因此對平鎮廠員工及1月8日至1月15日相關進出人員進行全員篩檢，已成立應變小組，持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。仁寶強調，事件對公司財務業務無重大影響，基本上平鎮廠產能不大，如有需要的話，可由大陸或越南廠區替代。（編輯：李錫璋）1110117