仁寶重訊：平鎮廠停工1週 全年產量營收影響小於0.1%

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（中央社記者吳家豪台北17日電）仁寶平鎮廠員工確診數增加，桃園市長鄭文燦宣布平鎮廠停工7天；仁寶晚間表示，已成立防疫應變小組並提升防疫規格，禁止外部廠商來訪，所有會議採線上進行等；目前估計平鎮廠區停工對仁寶全年產量與合併營收影響數小於0.1%。

仁寶平鎮廠主要生產筆記型電腦、物聯網和少數工業電腦等產品。

仁寶晚間發布重大訊息說明，桃園平鎮廠2名員工因1月7日至西堤餐廳用餐，於1月13日經政府匡列並通知進行核酸檢測（PCR）篩檢，並在1月15日凌晨通知篩檢報告為陽性確診。平鎮廠隨即於15日上午決議暫停所有員工進廠上班，並立即進行全廠清消作業。

在與桃園市衛生局通報後，仁寶配合政府於1月15日及16日兩天對平鎮廠所有員工、接觸史期間進出的協力廠商人員及台北總公司員工進行擴大PCR篩檢，共計約1800人。截至目前所知篩檢結果，另新增1名平鎮廠員工篩檢報告為陽性確診。

根據疫情指揮中心與桃園市政府公布訊息，累計至今仁寶平鎮廠3名員工確診。

為謹慎因應並進一步防止疫情擴散，仁寶已成立防疫應變小組，啟動緊急應變並升級公司防疫措施，在等待全數篩檢報告結果出來前，平鎮廠依照政府指示停工1週。

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其他防疫升級措施包括暫停所有員工跨廠區、跨辦公室移動，並暫停訪客及外部廠商來訪；關閉各大樓公共區域及會議室，所有會議均採線上進行；加強辦公室清消作業，員工確實全天配戴口罩，並落實個人防護措施。

仁寶表示，平鎮廠暫時停工期間，對整體營運及財務情形並無重大影響，預計對仁寶全年產量及合併營收影響遠小於0.1%。仁寶防疫應變小組將密切關注疫情變化，配合政府防疫措施，並對公司防疫政策隨時進行滾動式調整。（編輯：潘羿菁）1110117