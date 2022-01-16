仁寶平鎮廠員工與銀行員西堤同區用餐確診 全廠1500人採撿

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市新增7名確診案，其中9日在西堤餐廳多了4名顧客確診。另外，在中壢高商與東興國中各增加1名學生確診，另外還有1民眾染疫，傳染途徑在調查中。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會時表示，今天增加4名西堤餐廳確診個案，其中案17903、案17904是上午提及在9日三代同堂11名家人共餐的確診夫妻，包括職場跟家人一共居隔64人。

鄭文燦指出，另外一對夫妻是案17929以及案17931，也是在9日到西堤餐廳用餐確診，職場與家人同步進行採檢中。

鄭文燦說，昨天採檢還有2名學生確診，1人是東興國中的案17930，與先前確診同學不同班，兩個班級中間有一個共用廁所，初步疫調懷疑是透過共用廁所感染，新增確診者全班都要居隔。另外1人是中壢高商學生，同樣也是全班居隔，感染途徑仍在調查中。

鄭文燦表示，另外還有一個案17934的家長，其就學女兒採檢陰性，個案的感染途徑仍然在調查中。所以今天桃園共有上述7人確診，主要跟西堤餐廳的群聚有關。

鄭文燦說，西堤餐廳的確診個案還有9日用餐的案17932以及案17933，2人的戶籍在新竹但在桃園採檢，2人已在集中檢疫所居隔，採檢確診後列為新竹個案。

鄭文燦指出，今天西堤餐廳的確診者中，有6人都是在9日用餐，西堤餐廳7日（聯邦銀行員工聚餐）及9日（民眾家庭聚餐）各有一波群聚感染，他呼籲7日到12日間曾去西堤餐廳的民眾都要站出來採檢。

另外，筆電代工廠仁寶今天公告桃園平鎮廠因2名員工確診，今天對平鎮廠員工及1月8日至1月15日相關進出人員進行全員篩檢，立即啟動緊急應變及防疫措施。鄭文燦稍早也證實仁寶電子平鎮廠全廠員工回廠篩檢。

鄭文燦說明，這是屬於職場採檢，預估要採檢1500人，與先前確診的案17883及案17884相關，2個案為一對情侶檔，是在這一輪的群聚感染者之中，市府已進行22人居家隔離，展開1500人採檢，昨天已採檢一輪。

鄭文燦指出，這家電子工廠有分廠員工及部分移工，下午完成1316人採檢，但不包括在社區採檢站採檢者，若有新增確診個案會提出報告，也會在防疫會議中說明，雖然個案數較多，但每案的職場調查都是必要的。

鄭文燦表示，目前桃園市的居隔人數是1024人，送到集中檢疫所人數陸續增加，已到達1100人以上。明天還會加開第10個大園市民活動中心採檢站，主要是因為鄰接桃園國際機場，大園區部分居民家人在機場上班，雖然確診個案的大園足跡不多，但仍要進行健康監測。

衛生局長王文彥說，西堤餐廳引發3名員工與11名客人感染，人數相當多。根據調查，銀行員7日聚餐處並非封閉包廂，一旁邊角落區域有案17802及案17803一家7人用餐，案17883與案17884也在同區用餐。案17847、案17903、案179049分別在9日中午及晚上在同區用餐。

中央流行疫情指揮中心下午宣布國內新增51例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為41例境外移入，10例本土病例，其中新增本土個案為2例男性、6例女性、2例調查中，年齡介於10多歲至50多歲。（編輯：陳清芳）1110116

國內16日新增10例本土個案，7人與西堤群聚有關，3人感染源調查中。（中央社製圖）