桃園疫情擴大 武陵高中、中原大學等7校17日預防性停課

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市教育局今天表示，中壢區中原大學、啟英高中、中壢家商、中壢國中，桃園區武陵高中、中興國中及楊梅區治平高中共7校，明天預防性停課一天。

隨著桃園市社區感染持續擴大，今天又新增7名本土確診病例，更影響到多所學校的家長及學生，教育局下午宣布，明天共有7所學校預防性停課一天。楊梅幼兒園楊梅分班採檢陰性，明天正常上課。

另外，原本已停課14天的則有華勛國小及附幼、普仁國小及附幼、翰林安親班、興仁國小及附幼、中壢高商（含進修部）、東興國中與芳華補習班。

中央流行疫情指揮中心下午宣布國內新增51例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，分別為41例境外移入、10例本土病例，其中桃園市有7例新增本土個案。（編輯：李錫璋）1110116

國內16日新增10例本土個案，7人與西堤群聚有關，3人感染源調查中。（中央社製圖）