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COVID-19疫苗18/300

1922疫苗預約平台18日上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

2022/1/16 15:29（1/17 01:45 更新）
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COVID-19疫苗第3劑施打，指揮中心將於18日上午再次開放1922公費疫苗預約平台。（中央社檔案照片）
COVID-19疫苗第3劑施打，指揮中心將於18日上午再次開放1922公費疫苗預約平台。（中央社檔案照片）
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（中央社網站16日電）COVID-19疫苗第3劑施打，指揮中心將於18日上午再次開放1922公費疫苗預約平台，依據3年齡層分流預約，中央社整理相關注意事項如下：

●誰符合接種資格？

2021年11月7日前已完整接種2劑疫苗，且間隔滿12週，滿18歲（2004年1月30日當日或之前出生）的民眾。

●何時開放預約？

65歲以上：1月18日上午10時
50歲至64歲：1月18日中午12時
18歲至49歲：1月18日下午2時

●何時開放查詢預約資格？

民眾可於預約時段至預約平台進行預約資格查詢，不再另發送預約提醒簡訊。

●何時預約截止？

1月22日中午12時

●哪時候開始施打疫苗？

1月24日至1月30日

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）

●沒預約成功怎麼辦？

可持「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（小黃卡）至各地合約醫療院所或衛生所預約，或前往隨到隨打接種站接種。

●第1、2劑還沒打怎麼辦？

可持小黃卡至各地合約醫療院所或衛生所預約，或前往隨到隨打接種站接種。

●其他注意事項

1.接種前應備妥小黃卡及健保卡，並接受醫生評估。

2.18歲至20歲民眾如自行前往接種，要帶家長簽具的意願同意書；若由家長陪同前往，本人與家長要在現場共同簽署意願同意書。

3.指揮中心表示，BNT、Moderna都屬mRNA疫苗，兩者保護效果相當，若民眾想選擇的疫苗接種點額滿，可選擇另一種疫苗接種，儘速獲得追加保護。（編輯：趙敏雅）1110116

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