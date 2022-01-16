1922平台18日再開放預約第3劑 依年齡分流預約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

疾管署1922的COVID-19公費疫苗預約平台18日起將再開放，提供已完整接種2劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上民眾，預約接種追加劑。圖為民眾接種疫苗。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北16日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，疾管署1922的COVID-19公費疫苗預約平台將再於1月18日起，提供已完整接種2劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上民眾，預約接種追加劑。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，目前提供民眾於各地方政府衛生局安排/指定之合約醫療院所預約接種，或隨到隨打接種站進行接種，以加速提升民眾免疫保護力。

莊人祥說，COVID-19公費疫苗預約平台，持續於第20期提供「已完整接種2劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑。如已於各地方政府衛生局安排/指定之合約醫療院所完成預約民眾，請依原本已預約時段前往接種，無須再於預約平台重複預約。

莊人祥說，第20期施打時程為1月24日至1月30日；符合資格對象是110年11月7日（含）前已完整接種2劑疫苗且間隔滿12週的18歲以上民眾，即2004年1月30日（含）前出生者，預約接種疫苗追加劑。

莊人祥說，第20期同樣採取預約分流時程，65歲以上者為1月18日上午10時至1月22日中午12時；50歲至64歲民眾為1月18日中午12時至1月22日中午12時；18歲至49歲群族為1月18日下午2時至1月22日中午12時。

莊人祥提醒，民眾可於預約時段至預約平台進行預約資格查詢，不再另發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制請配合依序排隊耐心等候預約。

莊人祥說，民眾可持「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（小黃卡）至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置隨到隨打接種站接種。

莊人祥說明，BNT、Moderna都屬mRNA疫苗，兩者保護效果相當，請符合預約資格且有意願接種但尚未完成預約者，如欲選擇的疫苗接種點額滿，可選擇另一種疫苗接種，以儘速獲得追加保護。

此外，莊人祥表示，預約平台第20期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，若有第1劑或第2劑疫苗接種需求民眾，請持COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡）至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置隨到隨打接種站接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（小黃卡）及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。

另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。（編輯：張芷瑄）1110116