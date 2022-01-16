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直播／本土增17例、境外移入49例 桃機案累計確診破百
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疫情
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疫情76/300

1/16本土增10例3人感染源調查中 境外移入41例[影]

2022/1/16 14:07（1/16 16:46 更新）
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影片來源：衛生福利部疾病管制署

（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北16日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增51例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為41例境外移入10例本土病例，本土個案7人與西堤群聚有關，3人感染源調查中。

根據疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增51例COVID-19確定病例，分別為10例本土個案及41例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、6例女性、2例調查中，年齡介於10多歲至50多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、16例女性，年齡介於10歲至80多歲，分別自美國（14例）、墨西哥、印度、菲律賓、澳大利亞、越南及柬埔寨（各2例）、丹麥、法國、加拿大、印尼、英國（各1例）移入；另10例調查中。入境日介於去（2021）年12月22日至今（2022）年1月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,257,161例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5,236,654例排除），其中17,820例確診，分別為3,074例境外移入，14,692例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例（案17765），累計115例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：張芷瑄）1110116

國內16日新增10例本土個案，7人與西堤群聚有關，3人感染源調查中。（中央社製圖）
國內16日新增10例本土個案，7人與西堤群聚有關，3人感染源調查中。（中央社製圖）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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桃園公布西堤群聚，染疫者用餐座位。（桃園市政府提供）
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