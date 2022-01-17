電子業防疫升級 廣達比照三級警戒英業達分流上班

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（中央社記者吳家豪台北17日電）桃園疫情持續延燒，代工大廠廣達今天起恢復三級警戒期間控管措施，英業達桃園廠區今天開始分流上班，仁寶上週末啟動人流管制；多家公司取消大型尾牙餐敘，改採人人有獎或線上抽獎方式進行。

廣達從今天開始恢復三級警戒期間控管，禁止跨區移動，所有餐廳和公共區域關閉，員工加強自主健康管理，且分樓層、分區發放午餐便當在個人座位用餐，並持續採取彈性工時進行上下班分流。

廣達今年也取消大型尾牙聚餐，雖保留抽獎，但形式未定，總金額和普獎金額將高於去年；原本規劃各部門自行舉辦聚餐，因疫情升溫，可能改為其他方式辦理。

英業達桃園廠區從今天開始啟動分流上班，今年未舉辦尾牙，採線上方式進行抽獎。

筆電代工廠仁寶上週末已啟動公司各廠各棟的外訪與跨區移動等人流限制，先前也已宣布取消年終尾牙活動，改採員工人人有獎的方式，發放尾牙獎金每人新台幣1萬2000元；部門聚餐也因疫情影響，建議延後再辦。

緯創今年未舉辦大型尾牙，採線上抽獎方式，可望加碼現金獎項，各部門年終聚餐可向公司申請餐費和活動費補助。防疫措施方面，緯創已規劃分流上班但尚未實施，將配合中央政策，目前員工每天都回報自主健康聲明。

和碩今年取消大型尾牙，改為部門餐敘，但仍會舉辦線上抽獎；員工每天都進行自主健康聲明，會因應疫情做滾動式調整。

電腦品牌廠華碩將於19日舉辦線上尾牙活動，員工每人都有6000元福利金以及可在員購網買產品的文康券1000點，今年抽獎將以加碼現金為主，詳細獎項要等當天公布。

宏碁大型尾牙慣例是每5年舉辦一次，今年由各部門自行舉辦年終聚餐，因應疫情會管控人數。（編輯：楊凱翔）1110117