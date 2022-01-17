北市疫苗護照擬用台北通介接健保個資 柯文哲：怎麼管理再想想看

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台北市長柯文哲17日表示，若中央同意台北通App可介接中央健保資料庫，就啟用北市疫苗護照，使用與管理方法「再想想看」。（台北市政府提供）

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（中央社記者陳怡璇、劉世怡台北17日電）台北市長柯文哲表示，若20日中央同意台北通App可介接中央健保資料庫，就啟用北市疫苗護照，以綠黃紅燈辨別疫苗接種完整度，使用與管理方法「再想想看」。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，柯文哲提及疫苗護照議題。

柯文哲指出，跟中央週四（20日）開會，如果中央同意用台北通App介接中央健保資料庫，就以此啟用北市疫苗護照。

柯文哲表示，台北通會先問使用者是否同意介接中央資料，若同意就會接到資料庫檢查疫苗接種完整度，如打滿兩劑疫苗超過14天或打滿3劑就是綠燈、沒打滿是黃燈、完全沒打是紅燈。

柯文哲說，系統先建立起來，怎麼管理、怎麼用「我們再來想想看」，用這個方法，8成民眾可以餐廳內用、吃尾牙等，不然尾牙等活動都取消，對經濟傷害更大。（編輯：李亨山）1110117

（台北市政府提供）