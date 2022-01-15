雙北喊話推疫苗護照 陳時中：不宜強烈限制自由

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（中央社記者陳婕翎、吳欣紜台北15日電）雙北首長接連喊話，推動國內版疫苗護照，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，中央疫苗數位證明近期將開放權限供大眾使用，提醒地方多留意，不宜強烈限制自由。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，新北市長侯友宜今天說，新北將推「疫苗護照」，先從保護最弱勢的校園開始實施；台北市長柯文哲也說，國內也許該開始用疫苗護照，避免因防疫限制影響民生經濟。

面對縣市首長喊話，陳時中下午在記者會中表示，若中央未來有「疫苗護照」規定就會公布，尊重地方擬自行推動相關規定，但他特別提醒，使用疫苗護照，不可過於強烈限制人身自由，以免與人權議題起衝突。

國內COVID-19疫情持續，近日有醫生認為，國內防疫政策一直在清零與共存間猶豫，陳時中回應，與其說是猶豫，不如說是滾動式調整，希望在多變疫情狀況下，尋找最適合防疫方案。

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桃園機場衍生的相關COVID-19疫情持續擴大，擴及歌友會、居服員、銀行、學校與餐廳，有媒體詢問，若能成功在農曆過年前度過這一波本土疫情危機，邊境防疫是否可鬆一口氣，陳時中僅說，先不要想這個。

隨著國內疫情升溫，指揮中心恢復要求拍照戴口罩限制，近期陽明山花季將至，有民眾關心在不用戴口罩的山林賞花拍照是否需戴口罩，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，只要在可以確保維持社交距離、不會與不特定人士接觸，就不用戴口罩，也不要求拍照再戴上口罩。（編輯：方沛清）1110115