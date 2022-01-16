更多編輯台推薦新聞：
東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命
國際

東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡
生活

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？
科技

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃機防疫人員染Omicron 序列與清潔員不同
首頁 / 地方

新北：疫苗護照針對校園 餐飲業目前不實施

2022/1/16 11:12（1/17 12:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市長侯友宜（前右2）16日回應疫苗護照的問題表示，針對非特定族群要持小黃卡且打疫苗兩劑滿14天才能進入校園，這是保護孩子的必要措施；至於餐飲業是否要實施，他表示「餐飲業目前沒有要實施」。中央社記者王鴻國攝 111年1月16日
新北市長侯友宜（前右2）16日回應疫苗護照的問題表示，針對非特定族群要持小黃卡且打疫苗兩劑滿14天才能進入校園，這是保護孩子的必要措施；至於餐飲業是否要實施，他表示「餐飲業目前沒有要實施」。中央社記者王鴻國攝 111年1月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北16日電）新北市長侯友宜今天回應疫苗護照的問題表示，最重要是針對非特定族群要持小黃卡且打疫苗兩劑滿14天才能進入校園，這是保護孩子的必要措施；目前餐飲業並沒有要實施。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情，侯友宜今天到土城公有市場視察市場出入口防疫措施，以及攤商和民眾的防疫情形。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

侯友宜接受媒體聯訪表示，即將過年，在Omicron入境確診個案很高且桃園疫情緊張下，他提醒市場和大賣場一定要採實聯制、做好消毒，戴口罩及保持適當距離等防疫措施。他提醒大家一次買足，以及分批分時段來購買，避免擁擠，才能平安過好年。

他也針對媒體詢及疫苗護照的問題表示，12歲以下孩子沒有打疫苗，為避免小孩子感染Omicron，才會推動 非特定族群要拿打兩劑滿14天的小黃卡（COVID-19疫苗接種紀錄卡）等證明才能進入校園，這是保護孩子的必要措施；至於餐飲業是否要實施，他表示「餐飲業目前沒有要實施」。（編輯：陳仁華）1110116

因應COVID-19疫情，新北市公有市場出入口執行防疫措施，民眾需實聯制並量體溫才能進入。中央社記者王鴻國攝 111年1月16日
因應COVID-19疫情，新北市公有市場出入口執行防疫措施，民眾需實聯制並量體溫才能進入。中央社記者王鴻國攝 111年1月16日
因應COVID-19疫情，新北市長侯友宜（左）到土城公有市場視察市場出入口防疫措施，並向攤商和民眾致意。中央社記者王鴻國攝 111年1月16日
因應COVID-19疫情，新北市長侯友宜（左）到土城公有市場視察市場出入口防疫措施，並向攤商和民眾致意。中央社記者王鴻國攝 111年1月16日
延伸閱讀
新北：疫苗護照只用在校園 其他地方沒要實施
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族