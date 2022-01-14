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柯文哲籲啟用疫苗護照當標準 避免禁內用影響民生經濟

2022/1/14 17:40（1/14 18:27 更新）
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台北市長柯文哲（前右）14日呼籲中央政府考慮開放國內版的疫苗護照。（中央社檔案照片）
台北市長柯文哲（前右）14日呼籲中央政府考慮開放國內版的疫苗護照。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷、蕭博文台北14日電）桃園機場COVID-19社區疫情擴大，許多人關心是否升高防疫等級。台北市長柯文哲今天說，也許該開始用疫苗護照、餐廳吃飯分開坐，台北通連接NIIS系統就可以先實驗。

台北市政府今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲說，現在感染好像防不勝防，也許國內該開始使用疫苗護照，打滿2劑超過14天或是打第3劑的人，感染機會比較不大，就是綠色通行證，進餐廳吃飯不用戴口罩，否則要坐到另一邊並用隔板。

柯文哲指出，若不用這個標準，就會面臨餐廳要不要關、在外面運動要不要戴口罩的問題，日子會過不下去，呼籲中央考慮開放國內版的疫苗護照，否則對民生經濟影響太大。

媒體詢問，是否考慮下令停辦尾牙？柯文哲說，這個問題他已經考慮一整天，內心實在是舉棋不定，因為到目前為止，雖然有疫情，但大部分還是畫得出關聯，真正感染源不明的不多，所以就先禁止逐桌敬酒、敬茶。

柯文哲表示，台灣是一日生活圈，雖然現在看起來疫情集中在桃園，但有個案就是住台北到中壢上班，或住桃園來台北上班，即便北北基宣布不准內用，仍不能保證民眾只會在北北基活動。

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柯文哲進一步表示，之前Delta變異株就讓大家相當頭痛，現在又有Omicron變異株，且病毒還在繼續演化，保證還會有下一個變異株，所以與其每天杯弓蛇影、疑神疑鬼，隨時考慮是否停止內用的問題，他主張用疫苗護照。

柯文哲說，也許中央還有很多考量，但台北通APP連接全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）就可以先實驗。（編輯：張銘坤）1110114

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