圖解本土病例4傳播鏈 陳時中：疫情可控、尾牙可辦

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桃園機場COVID-19社區疫情擴大，聯邦銀行健行分行累計確診人數達17人，聯邦銀行曾聚餐的西堤餐廳累計5人確診，分別為3名員工及2名顧客。（中央社製圖）

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北14日電）指揮中心今天說明，依本土疫情病毒定序結果，目前有4起Omicron變異株傳播鏈；指揮官陳時中則說，這波疫情好好控制，防疫仍大有可為，目前也不會下令停辦尾牙。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在疫情記者會上表示，目前本土有4起傳播鏈。

4起傳播鏈包含與桃園機場清潔員延伸相關個案、桃機防疫計程車司機，以及台北市立聯合醫院仁愛與中興院區群聚案，皆為Omicron變異株。

羅一鈞表示，染疫的北市聯醫仁愛院區護理師病毒序列出爐，跟曾照顧的確診個案病毒序列相同，與桃園機場群聚跟中興院區護理師序列都不同，研判是遭專責病房照顧的確診病患傳染。

羅一鈞說，至於近期發生的銀行群聚案，病毒定序仍在進行中，但從傳染途徑來看，與機場清潔員、歌友會、手推車人員與居服員傳播鏈病毒序列一致的可能性最大。

（中央社製圖）

而在境外移入個案方面，羅一鈞表示，最近1週新增140例境外移入Omicron變異株及7例境外移入最早在印度發現的Delta變異株病例。

指揮中心統計，國內累計驗出Omicron變異株共317例，其中39例本土、278例境外移入。

羅一鈞說，從278例Omicron變異株境外移入分析，多為20至60歲青壯年，其中259人已完整接種疫苗，屬突破性感染；另當中有200人是入境時落地採檢或深喉唾液採檢揪出，其餘也都是在防疫旅館或集中檢疫所檢出，並無返家後才確診個案。

症狀部分，羅一鈞說，無症狀與輕症各半，尚未觀察到重症，與國際觀察趨勢相吻合，但他強調，確診者大多已完整接種疫苗，國外觀察若未打疫苗，重症機會比其他人高出不少。

針對境外移入壓力大，媒體提問醫護人員長期抗戰相當疲憊、士氣低迷。指揮官陳時中坦言，防疫不只專業人員，各類人員都很累，若士氣不足就一起加油打氣，他認為這波疫情若好好控制，防疫仍大有可為。

歲末年終是尾牙聚餐旺季，因應本土疫情升溫，媒體追問，是否會禁止舉辦尾牙活動，陳時中說，社區風險還沒提升到這樣的程度，故目前尚不會下令禁止舉辦尾牙。

媒體也詢問入境航班動線、不同航班是否混雜，桃園機場前進指揮所指揮官王必勝說，長程航班落地採檢為各航班分開進行，但檢驗後放行確實會各航班混雜。

王必勝說，但據他觀察，機場空間大、動線長，無太多群聚問題，加上長程航班採檢陰性才放行可大幅降低風險，只要戴好口罩、保持社交距離，依循引導快速通關，風險應可控制。

陳時中也再次呼籲，國際疫情仍在升高，提醒民眾務必提高警覺，儘速接種COVID-19疫苗。（編輯：陳政偉）1110114