更多編輯台推薦新聞：
歐盟祭出首部防禦白皮書 團結應對俄中等國威脅
國際

歐盟祭出首部防禦白皮書 團結應對俄中等國威脅

都會區規模5地震即時警報縮短至7秒 擬114年上線
生活

都會區規模5地震即時警報縮短至7秒 擬114年上線

群聚案居服員是超級傳播者？羅一鈞：不符合定義
生活

群聚案居服員是超級傳播者？羅一鈞：不符合定義

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情10/300

桃園公布最新疫調足跡 去過運動中心和百貨公司

2022/1/14 15:47（1/14 16:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市政府14日公布最新疫調足跡。（桃園市政府提供）
桃園市政府14日公布最新疫調足跡。（桃園市政府提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園市政府今天公布最新疫調足跡，個案曾在1月6日至12日去過好市多COSTCO桃園中壢店、中壢國民運動中心、古月新城複合式餐廳、新光三越百貨桃園站前店、IKEA桃園店等。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增11例本土病例；個案包括聯邦銀行行員家人、銀行聚餐的西堤餐廳員工、顧客等。

桃園市政府今天公布最新的疫調足跡，個案曾在1月6日至12日去過新光三越百貨桃園站前店、IKEA桃園店、好市多COSTCO桃園中壢店、中壢國民運動中心、中壢環中東路黃昏市場、中原夜市、義美庇護工場桃園民生店。

以及瓦城泰國料理桃園中正店、西堤牛排中壢中山店、古月新城複合式餐廳、寵物公園八德店、寶島眼鏡中壢中正路店、大潤發中壢店，搭乘台鐵1138次及1231次區間車等；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：張銘坤）1110114

（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
延伸閱讀
聯邦銀行、餐廳8人確診 召回百名顧客採檢隔離聯邦銀行群聚10行員1家屬染疫 居服員開戶多次拉下口罩講電話群聚案居服員是超級傳播者？羅一鈞：不符合定義
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀