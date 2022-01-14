桃園公布最新疫調足跡 去過運動中心和百貨公司

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（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園市政府今天公布最新疫調足跡，個案曾在1月6日至12日去過好市多COSTCO桃園中壢店、中壢國民運動中心、古月新城複合式餐廳、新光三越百貨桃園站前店、IKEA桃園店等。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增11例本土病例；個案包括聯邦銀行行員家人、銀行聚餐的西堤餐廳員工、顧客等。

桃園市政府今天公布最新的疫調足跡，個案曾在1月6日至12日去過新光三越百貨桃園站前店、IKEA桃園店、好市多COSTCO桃園中壢店、中壢國民運動中心、中壢環中東路黃昏市場、中原夜市、義美庇護工場桃園民生店。

以及瓦城泰國料理桃園中正店、西堤牛排中壢中山店、古月新城複合式餐廳、寵物公園八德店、寶島眼鏡中壢中正路店、大潤發中壢店，搭乘台鐵1138次及1231次區間車等；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：張銘坤）1110114