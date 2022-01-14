桃園游泳池設施停止 中壢高商全校採檢

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（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園市長鄭文燦今天表示，游泳池相關的附屬設施暫時停止，籃球賽不開放觀眾；中壢高商將成立採檢站，專案採檢全校約2000名師生；瓦城員工21人中18人陰性、3人檢驗中。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，桃機疫情相關居服員（案17472）赴銀行（聯邦銀行健行分行）洽公後，造成銀行行員、行員家屬染疫，這起銀行群聚累計確診人數達17人；聯邦銀行曾聚餐的餐廳（西堤牛排中壢中山店）累計5人確診，分別為3名員工及2名顧客。

鄭文燦今天主持疫情說明記者會時表示，桃園市運動、比賽、游泳等防疫規範都要提高，游泳池相關的附屬設施，包括SPA區、兒童戲水區等暫時停止，運動比賽除了特殊情形，全部都要戴口罩，進行中的SBL職籃、T1聯盟的籃球賽也停止觀眾進場、改為閉門比賽。

鄭文燦表示，今天確診的個案中，與金嗓歌友會相關的一名個案（17770）是瓦城泰國料理桃園中正店的內場廚師，與顧客沒有接觸；瓦城的員工要全數隔離採檢，21人中已有18人檢驗陰性，其餘3人採檢中。

鄭文燦說，今天一名與聯邦銀行健行分行相關個案（案17772）是在物流公司上班，物流公司的職場正在清查中，將擴大匡列。

鄭文燦表示，今天一名確診個案（案17774），是西堤餐廳工讀生、就讀中壢高商，5名家人和同班師生40人送到集中檢疫所，家人中有2人就讀東興國中和信義國小，這兩校今天預防性停課，中壢高商有2000名師生，今天下午會成立採檢站，以專案方式全體採檢。

鄭文燦表示，針對今天增加的西堤餐廳員工、顧客確診，已安排西堤餐廳26名員工和82名顧客隔離採檢，要用最快時間確定採檢結果。

鄭文燦表示，市府因應機場群聚案相關作為有6大重點，包括擴大匡列範圍、擴大採檢範圍、醫療院所遇患者有疑似症狀就要採檢、發送細胞簡訊通知採檢（已發送超過6000封），以及1案1小組，加強疫調複查。（編輯：張銘坤）1110114