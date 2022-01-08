Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看

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（中央社網站）桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情擴大，多名確診者感染Omicron變異株，加上春節返鄉人潮增加，境外移入確診數明顯上升，為了防堵疫情，各地方政府陸續宣布醫院及長照機構禁止探視等新規定。中央社整理各縣市最新防疫強化措施。

●基隆市

1月8日起，基隆市的醫院及安養護、精神照護機構除例外情形，一律停止探視，住院病人的陪病者以1名為限。

●台北市

機場、防疫旅館及醫院為防疫3大重點，除例外情形，1月8日起各大醫院、長照機構、安養護及精神照護機構，停止探視。

●新北市

1月8日起民眾無論拍照、唱歌或是無法保持社交距離的場合，不分室內室外，都務必全程戴上口罩，進出任何場所也一定要落實實名制，並勤洗手、量體溫。

1月8日至1月21日，全市醫院、長照、安養、精神照護機構停止探視，除了下述例外情形：

醫院部分，第一，若病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件；第二，急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要；第三，其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

長照機構部分，衛生局表示，若是住民出現嚴重身心不適症狀，如失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫住民時，才開放家屬探病，或是其他經機構評估有必要探視者。

●桃園市

1月8日起市府大型活動順延或縮小規模，試吃、飲食活動也全面暫停。

全市各醫院、長照、安養、精神照護機構自1月8日起至21日停止探視，除了下列三種情形例外，包含：一，病人實施手術、侵入性檢查或治療等醫療作業之需要；二，急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要；三，其他應各機構要求或同意者。

●新竹縣

1月8日起在無法保持距離的場合，不論在室內、室外全程都要配戴口罩，包含拍照、唱歌等行為，也請民眾定點飲食，避免邊走邊吃和近距離敬酒。

●新竹市

1月8日起不分室內室外，拍照、唱歌以及無法保持距離的場合都須戴口罩。

1月9日起至21日，新竹市的醫院、長照、老福、身障機構、精神照顧機構停止探病、探視，住院陪病限制1人。另外，醫院若附設美食街也須落實實聯制、使用隔板等。

●苗栗縣

1. 除餐飲需要，民眾外出應全面配戴口罩。

2.防疫旅館與防疫計車從業員，每週免費快篩一次。

3.觀光旅遊業、縣級風景區、市場夜市、交通場站、公廁，每週大規模清消。

4.加強移工宿舍管理及防疫措施查察。

●台中市

老人健檢由各醫院評估外，其餘按照中央防疫規定辦理，即除特殊或慢性病房外，仍持續維持探病時段為每日固定1時段，每名住院病人至多2名訪客；陪病部分，依據中央流行疫情指揮中心110年12月24日公文規定，12歲以下幼兒或老人、身心障礙者或經醫師評估有必要者增加至2名為限，陪病者未完整接種2劑疫苗滿14天者，應自費採檢PCR或抗原快篩（含家用快篩）。

宗教場所執事人員、現場服務人員，需接種2劑疫苗且滿14日；未完整接種2劑疫苗者，每週需提供自費快篩證明。

●南投縣

按照中央防疫規定辦理。

●彰化縣

配合中央流行疫情指揮中心政策，並滾動式調整。

●雲林縣

1. 要求第一線防疫工作人員（防疫計程車司機、防疫旅館人員）施打完2劑疫苗。

2. 防疫旅館加強清消。

3. 用餐與探病規定依照現行中央疫情指揮中心的規範。

●嘉義縣

1. 密集查核防疫旅館。

2. 1月9日起嘉義縣第3劑疫苗全面擴大開打、啟動18鄉鎮擴大疫苗接種。

3. 四大醫院所設置戶外發燒篩檢8站，並限制住院陪病者1名，除特殊或慢性病房外，探病限每日固定1時段，至多2名訪客，並應出具3日內篩檢陰性證明，積極保全醫療量能。

●嘉義市

外出全程配戴口罩，除有飲食需求得免戴口罩外，其他如拍照等活動均須戴口罩。

●台南市

1. 外出除飲食外全程佩戴口罩，並減少出入人潮擁擠的場所。

2. 持續查核防疫旅宿空調、通風系統、防疫動線、稽查外包清潔、添購紫外線循環氣流殺菌機。

3. 強化口罩佩戴、實聯制、八大行業從業人員疫苗接種稽查。

4. 防疫計程車司機載客強制穿戴隔離衣及護目鏡。

5. 防疫旅宿相關工作人員及防疫計程車司機務必接種追加劑。

6. 全民健檢及癌症篩檢延後辦理。

7. 參加民俗活動（繞境、祭拜）務必遵守防疫規定。

8. 民眾住院應出具3日內篩檢陰性證明。

9. 婚宴場合不建議逐桌敬酒，以避免疫情持續擴大。

●高雄市

111年度老人健檢自1月8日起全面暫緩實施；非必要之一般體檢及到院勞工健康檢查等常規體檢服務建議暫停，若有特殊情形者專案申請。

除特殊或慢性病房外，應避免不必要的探病，探病時段為每日固定1時段，每名住院病人限每次至多2名訪客；陪病者以1名為限，陪病者未完整接種2劑疫苗滿14天者，應自費採檢PCR或抗原快篩（含家用快篩）。

民眾到醫院進行呼吸道相關之侵入性門診手術，應出具手術日前3天內PCR檢測陰性證明。

12家指定隔離醫院之高風險單位人員（如急診、加護病房及直接照護確診或疑似病患之工作人員），應完成COVID-19第3劑疫苗接種。

醫事人員於各類醫事（療）機構間之支援，已接種3劑之COVID-19疫苗，應檢附佐證資料（如：COVID-19疫苗接種紀錄卡）逕於醫事人員報備支援系統辦理線上申請，如未接種第3劑者，每月應加做COVID-19之抗原檢驗或核酸檢驗至少一次。

●宜蘭縣

1月8日起陪病者不管有無打滿2劑疫苗，均需PCR檢測陰性才能陪病。

1月9日日起至1月21日，宜蘭縣內醫院、長照、安養、精神照護及護理機構除例外情形，停止探視。

​●花蓮縣

1月11日起至21日，住宿型長照機構禁止探訪。

●台東縣

民政、衛生及警察局1月8日起，將針對8大行業實施聯合稽查取締，同時針對元宵節神明遶境活動與天后宮研議防疫辦法，陣頭人員務必接種2劑疫苗。

●澎湖縣

1月8日起外出應全程佩戴口罩，除有飲食需求得免戴口罩外，室內外拍攝個人或團體照等情形皆須佩戴口罩。

●金門縣

尚未宣布。

●連江縣

尚未宣布。1110108