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疫情延燒 鄭文燦：桃園國小提早一週放寒假 1/14最後一天上課

2022/1/11 15:47（1/11 17:48 更新）
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桃園市長鄭文燦（中）11日表示，桃園市國小提早一週放寒假，14日最後一天上課。（中央社檔案照片）
桃園市長鄭文燦（中）11日表示，桃園市國小提早一週放寒假，14日最後一天上課。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉臻桃園11日電）桃園市長鄭文燦今天宣布，桃園市公私立國小提早1週放寒假；市政府教育局表示，公幼、附幼將比照國小提早放寒假，家長可在17日至20日申請防疫照顧假，或由學校彈性照顧。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫案延燒，桃園市中壢區有3所國小因為國小部、附設幼兒園學生確診，要停課2週到1月23日。

鄭文燦今天下午在疫情說明記者會中表示，考量已經有3所國小因學生確診要停課到寒假，桃園市公私立國小將提早1週放寒假，14日是最後一天上課；經桃園市政府教育局評估後決定，桃園市公幼、附幼也比照辦理。

教育局表示，家長可在1月17日至1月20日期間申請防疫照顧假，如家長無力照顧，仍可比照去年三級管制期間，由學校（含幼兒園）安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。（編輯：李錫璋）1110111

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