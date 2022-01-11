北市聯醫中興院區染疫護理師曾照顧5確診者 3人感染Omicron

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台北市立聯合醫院中興院區有護理師確診COVID-19，指揮中心證實染疫護理師曾照顧5名確診者，其中3人感染Omicron變異株。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北11日電）台北市立聯合醫院中興院區有專責病房護理師確診COVID-19，指揮中心今天證實，染疫護理師（案17570）曾照顧5名確診者，其中3人感染Omicron變異株。

針對北市聯醫中興院區出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，分別為2名護理師（案17570、案17571）及案17570護理師男友（案17572），中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨天晚間已與院方及衛生局開會報告，充分了解案例情況。

（指揮中心提供）

張上淳說明，案17570近日曾照顧5名確診個案，其中3人已定序確認感染Omicron變異株，醫院（含宿舍）密切接觸者23人匡列為居家隔離，隔離在醫院空病房單位，採檢結果1人陽性（案17571），其餘21人陰性、1人檢驗中。

張上淳表示，案17570是在昨天晚間6時確診，醫院非常快速啟動疫調，他在晚間9時到院了解狀況。案17570是專責病房護理師，在1月7日專責病房工作人員例行採檢，採檢結果為陰性，但1月9日開始有不適症狀，1月10日出現發燒情況，再次檢驗為陽性。

張上淳說，在1月10日院內擴大採檢後，發現的另一名確診護理師案17571則是無症狀，同樣在1月7日例行採檢為陰性。他補充說明，兩名染疫護理師Ct值分別為13及15，數值偏低、病毒量高。

非密切接觸者的醫院工作者10人，檢驗均為陰性；另外，張上淳說，案17570護理師的男友則是在昨天晚間隔離採檢確診，據疫調回溯，自述曾有喉嚨痛症狀。陳時中證實，這名護理師男友職業為台北市某餐酒館廚師。

除上述個案在社區足跡外，張上淳認為，院內足跡更需要被關切，案17570平時上完大夜班就會返回宿舍休息，昨天沒有在院內便利商店或其他單位停留，研判對醫院威脅相對小。但考量到案17570住在醫院宿舍，所幸宿舍全員53人檢驗均為陰性。

張上淳說，因為所有人員在宿舍內可能有共同活動區域，已建議院方多加留意非同寢室護理人員健康狀況，若無法釐清接觸，須考量在照顧病人不受影響下，盡量多匡列隔離對象人數。此外，張上淳說，醫院環境同步採檢，病房採檢結果為陰性。（編輯：管中維）1110111

（指揮中心提供）