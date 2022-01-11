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COVID-19疫苗6/300

1922疫苗平台15日開放預約第3劑 17日起接種

2022/1/11 15:06（1/11 15:24 更新）
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疫情指揮中心發言人莊人祥11日宣布，15日、16日開放以1922疫苗預約平台預約第3劑，預計17日起開打。（中央社檔案照片）
疫情指揮中心發言人莊人祥11日宣布，15日、16日開放以1922疫苗預約平台預約第3劑，預計17日起開打。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北11日電）為加速第3劑COVID-19疫苗預約，疫情指揮中心發言人莊人祥今天宣布，15日、16日開放以1922疫苗預約平台預約第3劑，預計17日起開打，未來以一週為一期。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心7日起縮短第3劑疫苗接種間隔，醫療院所湧入大量預約電話，指揮中心最快15日將重啟疫苗預約平台（俗稱1922預約平台）。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，目前疾管署雖設有疫苗地圖，但由於部分診所只提供電話預約疫苗，且診所還有許多業務要處理，因此決定重啟疫苗預約平台。

莊人祥說，疫苗預約平台預計15日、16日重新開放預約，主要以預約第3劑為主，17日起就能開打，強調各縣市衛生局仍有約90幾萬劑疫苗，呼籲衛生局儘速鋪貨到各院所。

莊人祥進一步解釋，未來疫苗預約平台重啟後僅開放預約功能，沒有意願登記，也不會發送簡訊，目前規劃一週就是一期，例如15日、16日開放預約17日至23日的第3劑疫苗。

莊人祥說，接種第3劑疫苗的民眾必須年滿18歲，也會設有一些限制，例如去年10月31日當天接種第2劑者，只能在1月23日以後才能接種第3劑。

指揮中心指揮官陳時中也指出，目前國內疫苗量充足，只是因衛生局很難控制醫療院所使用量，導致部分診所疫苗用罄，雖然先前衛生局在會議中認為不開放預約平台仍可因應，但現在看起來有點吃力，因此決定重啟平台。（編輯：陳政偉）1110111

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