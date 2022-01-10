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北市第3劑疫苗預約14日加開登記 新增7中型接種站因應

2022/1/10 16:13（1/10 17:20 更新）
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台北市為因應搶打疫苗人潮，將加開7個中型接種站。（中央社檔案照片）
台北市為因應搶打疫苗人潮，將加開7個中型接種站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇、陳昱婷台北10日電）台北市長柯文哲表示，為因應搶打疫苗人潮，將加開7個中型接種站，週五預約系統會加開一天，上午9時開始讓民眾預約接種。

台北市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。市長柯文哲表示，因中央把可打第3劑的間隔由5個月縮短至12週，如此一來，統計到1月底，北市可打第3劑的有110萬人，加上近日疫情緊張，出現疫苗搶打潮。

柯文哲指出，下週將加開7個中型接種站，並增加接種量能，週五北市疫苗預約平台加開一天，上午9時開始可讓民眾預約；而機場、防疫旅館、醫院等較高風險場域的人員，北市本週就會調撥量能幫他們先接種。

柯文哲說，從疫苗預約狀況、北市7家醫院免費PCR的篩檢狀況等看來，國人開始緊張了。

另一方面，柯文哲指出前陣子民眾對實聯制比較放鬆，他還是鼓勵民眾下載台北通並綁定悠遊卡，這樣刷實聯制速度才會快，之後也會要求公共場館大量使用可刷實聯制悠遊卡的機台。

在疫苗預約平台方面，柯文哲表示，中央1922系統聽說又要上場，屆時北市自家的系統怎麼銜接與過渡會很麻煩，將再跟中央討論。（編輯：陳仁華）1110110

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
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