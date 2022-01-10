防疫計程車禁載一般客 交通部補貼每天每車3500元

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交通部10日起禁止防疫計程車載一般客，且23日前每天每車補助新台幣3500元。圖為防疫計程車司機為車子消毒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北10日電）為了防止境外移入個案成為破口，交通部即日起禁止防疫計程車載一般客，且23日前每天每車補助新台幣3500元，若司機被查獲違規，將追回補助，並取消排班資格。

國際Omicron變異株疫情升溫，國內也出現桃園機場群聚事件，為了防止防疫計程車成為破口，交通部今天表示，將禁止防疫計程車載一般客。

交通部說，桃機9日已經實施，松山和高雄機場10日起至23日以包車方式，實施兩週，每天每車補助3500元。

交通部指出，接受補助的防疫計程車，於補助期間，僅能搭載入境旅客前往防疫旅宿或集中檢疫所，不得搭載一般乘客。

交通部強調，司機必須切結，一旦查獲違規，追回補助，並取消排班資格。

交通部公路總局也發出新聞稿表示，因應防疫專車需求量大增，公路總局已經建立將近3000輛防疫專車量能。

公路總局說，防疫專車清消作業包含在司機出車前、載運途中、乘客下車後、回車場等的清消作業有一致規範，清消重點針對旅客經常碰觸區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等處噴灑擦拭等。

公路總局指出，就防疫專車防護裝備部分，並請各縣市均提供酒精、口罩、手套、防護衣、面罩、鞋套、車輛駕駛人後方設隔板（壓克力板或PVC塑膠布簾）等，並要求司機落實穿戴，以完善保護駕駛人本身及乘客。

防疫專車載運對象方面，各縣市是以包車專屬防疫專車方式運作，僅載運檢疫對象，另外，也要求尚未完成2劑疫苗防疫專車駕駛人不得派遣出車等防疫措施。（編輯：管中維）1110110