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疫情20/300

3大機場防疫車隊推辨識貼紙 23日前違規載一般客就解約

2022/1/10 15:58（1/10 16:40 更新）
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即日起至23日防疫計程車只能搭載自國門入境的旅客，若違規搭載一般旅客就解約。圖為9日防疫計程車司機至大佳河濱公園車來速篩檢站排隊檢測。（中央社檔案照片）
即日起至23日防疫計程車只能搭載自國門入境的旅客，若違規搭載一般旅客就解約。圖為9日防疫計程車司機至大佳河濱公園車來速篩檢站排隊檢測。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北10日電）機場國門COVID-19疫情擴大，交通部與桃園、松山與小港機場防疫計程車簽約，車身有辨識貼紙，即日起至23日只能搭載自國門入境的旅客，若違規搭載一般旅客就解約。

中央流行疫情指揮中心今天公布新增6起與桃園機場相關的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，包含防疫計程車司機、機場清潔員、保全等，並衍伸出家庭群聚，累計本次疫情已有30人確診；台北市先前則有另1名防疫計程車司機確診。

指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會上表示，為防止民眾誤搭乘防疫計程車，交通部與桃園、松山與小港機場的防疫計程車隊簽約，在車身外貼有A3大小的貼紙，供乘客辨識。

莊人祥說，簽約的防疫計程車司機依約自現在起至1月23日止，即春節方案實施期間，僅能搭載自國門入境的旅客，禁止搭載一般旅客，若違反規定就會解約。

指揮官陳時中強調，以往防疫計程車就不能搭載一般旅客，現在則是更加提醒注意。

陳時中也說，防疫計程車車身上有辨識貼紙，讓大家警覺，但「明知山有虎又偏往虎山行，這我也無話可說」。簽約的防疫計程車隊政府會予以補助，若有一般旅客想搭乘，防疫計程車司機應拒絕。

媒體提問，陳時中今天先後到桃園機場與松山機場視察，陳時中說，松山機場也是交通重鎮，他前往了解整體動線，儘管防疫壓力沒有桃園機場那麼大，但所有機場都要一併注意。（編輯：卞金峰）1110110

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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