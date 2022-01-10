防疫計程車禁載一般客 1/23前因應國外返鄉潮為主

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（中央社記者余曉涵台北10日電）交通部長王國材今天表示，因應桃機群聚事件，因此防疫措施有所檢討，要求防疫計程車不能載一般旅客，1月23日前交通部以包車方式，讓司機都以載送從國外返鄉的旅客為主。

為了防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案成為破口，交通部即日起禁止防疫計程車載一般旅客，且1月23日前每天每車補助新台幣3500元，若司機被查獲違規，將追回補助，並取消排班資格。

交通部長王國材今天出席「110年幸福巴士成果分享與未來展望記者會」，會後王國材接受媒體聯訪時表示，目前機場工作人員的量能都沒問題，而且因應桃園機場群聚事件，今天也把所有防疫措施做了檢討，包含桃園機場、松山機場及高雄機場，防疫計程車都不能載一般旅客，交通部也用包車方式，讓司機在1月23日前都以載送國外返鄉旅客為主。

王國材說，由於高雄小港機場及台北松山機場入境的旅客較少，因此過去有司機會一天排班當防疫計程車，隔天就在市區跑載一般旅客，但因應這次疫情，要求防疫計程車就只能當防疫計程車，把旅客載到目的地後，就要落實清消，並把窗戶打開，返回機場等候區也要再做一次清潔消毒。

另外，中央流行疫情指揮中心今天表示，自1月11日起搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，須待檢驗陰性結果出爐才放行，陽性直接後送醫院。

王國材指出，歐美等地的疫情較為嚴峻，因此希望能把風險控制在入境到防疫計程車的這段，由於機場比較空，採檢空間都還夠用，其他包含清消、廁所等都有規劃，指揮中心今天也會再次勘查相關動線。（編輯：張雅淨）1110110