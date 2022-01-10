南非等10國移除重點高風險 12日起可入住防疫旅宿

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指揮中心宣布12日起，重點高風險國家名單移除南非、波札那、納米比亞等10國，入境者可選擇入住防疫旅宿或自費集中檢疫所，完成14天檢疫。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北10日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，自1月12日零時起（抵台時間），將南非等10國自重點高風險國家名單移除，入境者可選擇入住防疫旅宿或自費集中檢疫所，完成14天檢疫。

指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中指出，去年11月底及12月初為因應Omicron變異株，實施「重點高風險國家」來台旅客管制措施，迄今已逾一個月，截至1月7日已執行162名旅客專案集中檢疫，累計篩檢出2例Omicron變異株病例。

南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威、馬拉威、莫三比克、埃及與奈及利亞等10國原列為以Omicron變異株為主的「重點高風險國家」名單。

陳時中說，目前台灣已累積對此變異株的防疫經驗，指揮中心經檢討及評估後，宣布將上述10國自「重點高風險國家」名單移除，並適用目前已加嚴第3級流行地區來台旅客的入境檢疫措施。

陳時中說，指揮中心將持續監視國際疫情，如經監測發現新興（emerging）變異株可能對台灣防疫造成重大威脅時，將再重啟「重點高風險國家」來台旅客專案管制措施。

指揮中心說明，國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，台灣已加嚴邊境檢疫措施，自第3級流行地區所有入境旅客搭機來台前應取得「表定航班時間（Flight schedule time）前2日內COVID-19核酸檢驗報告」，且事前安排檢疫居所，僅限防疫旅宿或自費集中檢疫所。

陳時中說，旅客抵台後皆須配合採深喉唾液，進行PCR檢測，並搭乘防疫車隊前往檢疫居所，接續完成14天檢疫，旅客應於入境後的檢疫及自主健康管理期間，配合進行6次PCR檢驗或公費快篩。

此外，陳時中再次提醒，長程航班抵台的旅客應於機場落地採檢及進行快速核酸檢驗，陽性者由空側搭乘救護車後送專責醫院。

陳時中表示，如旅客於這項措施宣布實施前已完成航班機票預訂，且有改訂防疫旅宿的困難，仍可自費至集中檢疫所檢疫14天，或撥打1922防疫專線，並提供航班訂票證明，由指揮中心協助安排至集中檢疫所自費檢疫。（編輯：管中維）1110110