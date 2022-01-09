更多編輯台推薦新聞：
二級警戒維持至1/24 運動拍照要戴口罩 防疫別鬆懈
生活

二級警戒維持至1/24 運動拍照要戴口罩 防疫別鬆懈

阿富汗男嬰機場混亂中託美軍暫顧 與親人失散近5個月終團圓
國際

阿富汗男嬰機場混亂中託美軍暫顧 與親人失散近5個月終團圓

影片／疫情讓人喘不過氣 荷蘭砸車活動釋放壓力
國際

影片／疫情讓人喘不過氣 荷蘭砸車活動釋放壓力

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國天津增20人染疫 專家：Omicron社區傳播已一週以上
首頁 / 重點新聞
疫情
新聞專題
疫情15/300

北市防疫計程車司機確診 同住家人採檢陰性

2022/1/9 19:53（1/9 21:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市一名防疫計程車司機確診，北市府表示，這名個案已匡列1名同住家人居家隔離，採檢結果為陰性。（示意圖／中央社檔案照片）
台北市一名防疫計程車司機確診，北市府表示，這名個案已匡列1名同住家人居家隔離，採檢結果為陰性。（示意圖／中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北9日電）台北市一名防疫計程車司機確診COVID-19，北市府表示，這名個案已匡列1名同住家人居家隔離，採檢結果為陰性，正在評估個案曾載運的乘客是否需要擴大採檢。

中央流行疫情指揮中心今天表示，台北市一名60多歲防疫計程車司機（案17467）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），第1次採檢Ct值為30，N抗體及S抗體皆為陽性，研判屬於舊案。

台北市副市長黃珊珊傍晚在臉書發文表示，個案在去年12月27日曾經做過PCR，結果為陰性，昨天採檢卻轉為陽性，衛生局收到通知後立刻展開疫調和匡列，目前已先將1名同住家人列為居家隔離。

衛生局晚間發布新聞稿表示，個案相關足跡已進行清消，1名同住者採檢結果為陰性，另已調閱個案去年12月19日至昨天的載客清單，評估是否安排擴大採檢。

衛生局指出，個案與一名同住者已接種2劑莫德納疫苗，個案的N抗體及S抗體皆為陽性，將觀察Ct值變化並追蹤基因定序結果，以釐清感染源。（編輯：李錫璋）1110109

延伸閱讀
確診防疫計程車司機曾咳嗽 北市：有症狀就不得載客疫情升溫 防疫車隊需加裝隔簾或著隔離衣1/9新增11本土10個案與桃機疫情有關 境外移入49例防疫計程車司機染疫 基隆租屋同住者採檢陰性桃機防疫計程車司機染疫 基隆租屋1同住者居家隔離
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀