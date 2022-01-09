確診防疫計程車司機曾咳嗽 北市：有症狀就不得載客

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台北市一名防疫計程車司機確診，副市長黃珊珊9日下令，司機只要有一點不舒服就要通報，且不可再載客。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）台北市一名防疫計程車司機確診COVID-19，台北市副市長黃珊珊今天表示，這名個案曾咳嗽，但因症狀輕微不以為意，已下令防疫計程車司機有一點不舒服就要通報，且不可以再載客。

中央流行疫情指揮中心昨天晚間證實，台北市一名防疫計程車司機確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），為本國籍60多歲男性、Ct值30，暫未編列案號，疫調及確診者匡列正在進行中。

黃珊珊今天上午出席國際扶輪公益活動前接受媒體聯訪表示，台北市開始進行516輛防疫計程車司機的篩檢，這一名個案是因此發現的，CT值大約30，昨天晚上接到通報後，因為個案留的地址可能是搬家以前的，花了一點時間在找人。

黃珊珊指出，目前為止已匡列個案家人居家隔離，且因個案曾載過幾名客人，正在對這些客人做採檢；匡列的細節還要等中央正式認定個案確診，並由中央公布相關內容。

媒體追問，這名個案是否為舊案？黃珊珊說，因為還沒有調查完畢，所以不做任何評論與假設，要看中央判斷；雖然個案CT值不低，也有一些去年5月份的舊案還沒查出來，但已經很久沒有這樣的狀況了，且畢竟是防疫計程車司機，擔心是與客人接觸造成的。

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黃珊珊表示，這名個案很特別，之前有一些咳嗽等症狀，因為很輕微所以不以為意，所以今天已向交通局公運處下令，防疫計程車司機若有症狀、有一點不舒服就要通報，且不可以再載客。

此外，針對第3劑疫苗接種規劃，黃珊珊說，因為疫情又起來的關係，大家預約狀況很踴躍，將會增量提供預約，且由於第1到3類優先接種對象風險較高，市長柯文哲已下令，將以專案方式優先施打。（編輯：陳仁華）1110109