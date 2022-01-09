鄭文燦：桃機群聚擴大採檢9000人不可能零確診 要有心理準備

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桃園機場疫情擴大，桃園市長鄭文燦（右）說，金嗓歌友會專案警察局已完成會員名單的電話通知，細胞簡訊8日也發出3500封，呼籲民眾踴躍採檢。而在忠貞市場專案部分，也已經完成第1輪攤商採檢。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年1月9日

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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園機場疫情擴大，桃園市長鄭文燦今天表示，已擴大採檢9000人，不可能零確診，民眾要做好心理準備，他也指出桃機疫情與社區傳染是同步發生，要設法阻斷家庭、職場與社區傳播鏈。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，中央流行疫情指揮中心昨天下午在疫情記者會中表示，全案累計14名確診者，除1名機場防疫計程車司機病毒序列不同外，其餘13人暫列群聚，包含7名清潔員、3名歌友會相關人員、2名機場保全、1名防疫計程車司機。

鄭文燦上午主持防疫會議表示，機場是高風險區域，每天面對不同國家回台的國人、旅客，隨著Omicron病毒蔓延，加上春節入境旅客攀升，1週約2萬人入境，加上確診者在機場、社區停留的足跡都可能產生環境污染、空氣傳染風險很高，因此這幾天已進行全面擴大採檢9000人。

鄭文燦說「不可能零確診，大家要做好準備」，COVID-19的特性是具有潛伏期，以過去2年的經驗來看，9000人的一採結果不可能零確診，雖然目前家屬及接觸者方面的一採結果陰性居多，但他也認為「家庭傳播鏈通常在二採中浮現」，因此「只要機場發生1件就等於社區發生1件」。

鄭文燦指出，目前14個確診個案以輕症居多，Omicron病毒傳播速度很快，絕對不能掉以輕心，若在二、三採有產生新的確診個案，市府會再進行匡列、隔離。

至於金嗓歌友會專案，鄭文燦說，目前警察局已完成會員名單的電話通知，細胞簡訊昨天也發出3500封，呼籲曾前往過金嗓歌友會，或曾到附近民眾踴躍採檢。而在忠貞市場專案部分，現已經完成第1輪攤商採檢，另外針對部分週日擺攤的零散攤商，市府也會再安排採檢站，請民眾配合採檢。（編輯：陳仁華）1110109

8日新增2例COVID-19本土病例，都與桃機感染事件有關。（中央社製圖）