桃機群聚案8804人採檢完畢 估10日凌晨出爐

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）桃機群聚案持續，桃園國際機場前進指揮所需完成8800多名相關人員普篩PCR檢驗任務，前進指揮所指揮官王必勝今天說，任務已於晚間8時完成，預估全數結果明天凌晨出爐。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，至今累計23人確診。為找出可能存在的確診者，桃機前進指揮所緊急對8800多名桃機相關人員進行全面普篩PCR，由聯新醫院、部立桃園醫院及敏盛醫院分別負責。

王必勝今天晚間接受媒體聯訪時表示，今天晚間8時統計已有8804人完成採檢，昨天完成的1500多人中有2人陽性，所幸今天完成採檢的其餘人員中，現階段檢驗結果出爐2000多人，報告皆為陰性。

王必勝表示，其餘採檢完畢，但結果尚未出爐，「我們今天一定漏夜完成報告」，預估所有檢驗報告會在明天凌晨出爐，統一於明天中央流行疫情指揮中心記者會說明。（編輯：唐聲揚）1110109