更多編輯台推薦新聞：
二級警戒維持至1/24 運動拍照要戴口罩 防疫別鬆懈
生活

二級警戒維持至1/24 運動拍照要戴口罩 防疫別鬆懈

阿富汗男嬰機場混亂中託美軍暫顧 與親人失散近5個月終團圓
國際

阿富汗男嬰機場混亂中託美軍暫顧 與親人失散近5個月終團圓

影片／疫情讓人喘不過氣 荷蘭砸車活動釋放壓力
國際

影片／疫情讓人喘不過氣 荷蘭砸車活動釋放壓力

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國天津增20人染疫 專家：Omicron社區傳播已一週以上
首頁 / 重點新聞
疫情
新聞專題
疫情11/300

桃機群聚案8804人採檢完畢 估10日凌晨出爐

2022/1/9 22:10（1/9 22:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園國際機場8800多名相關人員普篩PCR檢驗9日晚間8時完成，全數結果估10日凌晨出爐。（中央社檔案照片）
桃園國際機場8800多名相關人員普篩PCR檢驗9日晚間8時完成，全數結果估10日凌晨出爐。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北9日電）桃機群聚案持續，桃園國際機場前進指揮所需完成8800多名相關人員普篩PCR檢驗任務，前進指揮所指揮官王必勝今天說，任務已於晚間8時完成，預估全數結果明天凌晨出爐。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，至今累計23人確診。為找出可能存在的確診者，桃機前進指揮所緊急對8800多名桃機相關人員進行全面普篩PCR，由聯新醫院、部立桃園醫院及敏盛醫院分別負責。

王必勝今天晚間接受媒體聯訪時表示，今天晚間8時統計已有8804人完成採檢，昨天完成的1500多人中有2人陽性，所幸今天完成採檢的其餘人員中，現階段檢驗結果出爐2000多人，報告皆為陰性。

王必勝表示，其餘採檢完畢，但結果尚未出爐，「我們今天一定漏夜完成報告」，預估所有檢驗報告會在明天凌晨出爐，統一於明天中央流行疫情指揮中心記者會說明。（編輯：唐聲揚）1110109

延伸閱讀
1/9新增11本土10個案與桃機疫情有關 境外移入49例本土單日11例確診近5個月新高 桃機廁所足跡重疊鄭文燦：桃機群聚擴大採檢9000人不可能零確診 要有心理準備桃機2天內採檢8000人 王必勝見行李轉盤嘆：從沒想過在這有任務
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀