本土單日11例確診近5個月新高 桃機廁所足跡重疊

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桃園機場至9日累計23名相關確診者，據最新疫調發現，機場保全與清潔員廁所足跡重疊。圖為桃園機場關閉二航廈戶外觀景台。（中央社檔案照判）

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北9日電）今天國內新增11例COVID-19本土確診，繼去年8月29日單日本土個案新增13例之後新高；桃園機場群聚至今累計23名確診者，據最新疫調發現，機場保全與清潔員廁所足跡重疊。

今天COVID-19確診60例中的11例本土個案，分別為2名桃機清潔員、清潔員案17308的2名家人、2名桃機手推車人員、手推車人員妻子（居服員）、3名居服員照顧家庭成員，及1名台北市防疫計程車司機。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Qmicron變異株入侵本土，釀成桃園機場群聚感染並延燒到社區，累計確診已達23例。另外，台北市防疫計程車司機Ct值超過30（病毒量低）、N抗體及S抗體皆為陽性，研判為舊案，暫時屬於獨立事件，不列入桃機群聚。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在記者會中表示，桃機疫情至少有3波傳播狀況，但其中2條傳播鏈最清楚。

張上淳表示，桃機群聚事件指標個案（案17230）清潔員被偵測後，經過擴大匡列採檢，行李轉盤區廁所清潔員（案17307）於去年12月27日出現發燒狀況，發病時間最早，N抗體為陽性，經疫調發現，12月24日負責清理的廁所曾有確診旅客使用，且病毒基因定序相同。

張上淳進一步說明，經病毒基因定序分析，與案17307基因定序相同的為3名清潔員（案17239、案17238、案17308），另外3名清潔員（案17230、案17266、案17309）及2名歌友會接觸者（案17368、案17369）基因定序與案17307差一個位點，認定為相同病毒株。

張上淳提及，機場保全（案17371）所感染病毒的基因序列無法完全定義，但都有特異序列變異，研判來源病毒相同，且這名保全與清潔員有重疊使用廁所狀況，推論機場保全可能當時與清潔人員曾交互接觸，就會形成傳播鏈。

張上淳說，換句話說，桃機群聚事件感染源為陽性入境旅客，傳染給案17307，透過機場廁所、相同工作場域或交通車傳播給其他機場工作人員，造成傳播，透過擴大社區監測，現階段機場有2條傳播鏈最清楚。

今天新增境外移入個案為29例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（30例）、越南（5例）、加拿大（4例）、印度及菲律賓（各2例）、德國、新加坡、英國、奧地利及法國（各1例）移入；另1例調查中。入境日介於去年12月25日至今年1月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬7362例確診，分別為2679例境外移入，1萬4629例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計113例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土、12例為境外移入。（編輯：陳清芳）1110109