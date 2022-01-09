長程班機旅客入境採陰才放行 海外確診返台解隔新制下週公布

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北9日電）國際Omicron疫情升溫，中央流行疫情指揮中心研擬調整入境採檢規定，「長程班次」機場採檢確定為陰性才放行入境居檢，同時將修訂海外確診者及其同行者返台解隔標準。

國外Omicron疫情快速擴散，指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，面對大量境外移入個案，防疫戰線必須拉到更前端，規劃修改「長程班次」旅客機場採檢規定，在入境接受機場採檢時，必須等到陰性報告出爐，才可以前往集中檢疫所或防疫旅館。

若「長程班次」旅客在機場就發現為陽性個案，可直接送往醫院。陳時中說，雖然改變機場採檢流程是一件很複雜的事情，但仍希望透過精進入境採檢模式，更早發現境外移入個案，採檢的方式初步規劃以PCR快篩進行。

陳時中說，國內外疫情不可忽視，修訂防疫作為是與時間賽跑，今天下午將會討論場地及動線，尋找機場內適合採檢地點，同時也必須規劃等待結果動線，避免在等待期間發生交叉感染，力拚週二啟動新制；未來在機場等待的時間恐怕變長，但一切都是為了大家的健康，盼民眾多多諒解。

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另外，現行制度中，境外移入者不論是否為舊案，經採檢確診同行者須移至防疫旅館隔離，指揮中心評估，隨著國外疫情升溫，早在海外染疫已康復的入境者可能也會增加，研擬制定解除隔離新指標，如確認入境者是舊案，再加上2採PCR陰性，同行家人可同步解除隔離，預計一週內公布說明。

面對境內桃機群聚事件，中央地方嚴陣以待，2天內需要完成8000多人篩檢，陳時中說，昨天已經完成1265名機場員工採檢，還有約7000人待採檢，未來將透過執行循環週期性的快篩及PCR等2道程序，將機場染疫風險降到最低。（編輯：陳仁華）1110109