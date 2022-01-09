桃機群聚再擴大 王必勝：擴大採檢工作晚間完成

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桃機染疫案擴大，桃園機場前進指揮所指揮官王必勝（右）表示，擴大篩檢8日總共採了1565人，截至9日下午2時共採檢6000人左右，還在繼續進行中，總數大約在8000人左右，預計晚間8時會採完。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月9日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場9日電）桃機染疫案擴大，桃園機場前進指揮所指揮官王必勝今天表示，有2名負責收集手推車的員工確診，目前已匡列接觸者，未被匡列者密集採檢，是否因此造成染疫還要再調查。

桃園國際機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增11例本土病例，初步研判皆與桃園機場疫情有關。

王必勝下午出席桃機前進指揮所會議前接受媒體聯訪，他表示，擴大篩檢昨天總共採了1565人，截至今天下午2時共採檢6000人左右，還在繼續進行中，總數大約在8000人左右，預計今天會採完，表定是到晚間8時，若有需要會請駐場的聯新醫院繼續採檢。

王必勝說，今天的採檢工作在桃機3處停車場進行，一開始是用量區分，每處2000多人，但還是考慮到各醫院一天的檢驗量能，3家採檢醫院各有一個場地，再用不同公司區分到哪個場地，比較不會亂掉。

王必勝指出，第一線的採檢，昨天總共1565人內有2人是陽性，為清潔公司的員工，也讓清潔員工的染疫人數變成9例，新增2人是中班的清潔人員，也是在機場區域的洗手間做清潔相關工作，還是一樣擴大匡列。

不過，這2人在清潔公司第一次PCR採檢時其實是陰性，然後連續2次的快篩也是陰性，到昨天第二次PCR採檢為陽性，前進指揮所希望未被匡列的就密集採檢，希望不要漏掉。

對於記者詢問，昨天快篩出現的2例陽性案例狀況，王必勝指出，到醫院進行PCR後其中一人為陰性，屬快篩偽陽性排除。另外有一人為陽性，是手推車公司的職員，與清潔單位人員沒有混用。也因為手推車公司職員確診，因此同公司員工今天一早優先採檢。

對於記者詢問，手推車公司職員第一次傳出確診，接下來的強化作法如何。王必勝說，因為手推車職員後來又有一人在採檢站篩檢確診，所以最終有2人確診，因為之前並未列在快篩的範圍，直到這次擴大用快篩後才發現，目前先匡列相關的接觸者，未被匡列者就是用密集採檢，嚴密的自主健康監測來做相關的管理。

王必勝指出，手推車公司職員負責手推車業務，包括收集、清潔及運出再重複使用，這2名手推車的員工都是負責收集，地點是在航廈入境樓層外緣道路，至於是否因此造成染疫的疑慮還要再調查。

王必勝表示，這2天的擴大採檢時間很快，不會影響受檢人員的業務，反而是因為匡列作業，相關人員被匡列隔離後人力會比較縮減，這部分桃園機場跟相關業務單位已經討論，除了進行人力調配，需要的時候再派支援人力，他也特別要求支援的人力因為不熟悉，一定要經過教育訓練才可以上線。

記者又問，昨天在臉書上發文感慨，王必勝指出，感覺到了很熟悉的地方，尤其第二航廈7號、8號行李轉盤大家都去過喔，回來時都在那裡提領行李，走到那裡時忽然覺得怎麼好像這次來的目的不一樣。（編輯：李錫璋）1110109