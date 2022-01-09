長程班機擬採陰才入境 王必勝：不讓旅客等太久

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（中央社記者吳睿騏桃園機場9日電）國際Omicron疫情升溫，指揮中心擬調整入境採檢規定，長程班次需採檢陰性才放行，桃機前進指揮官王必勝今天說，初步規劃希望採檢流程「不要讓旅客下機後等待超過1小時」。

國外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情快速擴散，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中表示，面對大量境外移入個案，防疫戰線必須拉到更前端，規劃修改「長程班次」旅客機場採檢規定，在入境接受機場採檢時，必須等到陰性報告出爐，才可以前往集中檢疫所或防疫旅館。

桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝下午接受媒體聯訪，他表示，中午已接到「長程班次」旅客做完快篩再放行的任務，並展開相關評估，除了下機後的檢疫區設置何處，也要思考用什麼方式檢驗，傳統須等待3到4小時的採檢方式不太可能採用，須選擇有效又快速的PCR檢測，但無論使用何種方式都必須趕快進行規劃。

對於記者詢問，長程旅客採檢後的動線規劃，王必勝指出，採檢陰性就走原來的入境路線，但若是採檢陽性，是不是啟動緊急後送醫院、送什麼醫院及救護車數量是否足夠，相關配套都須討論。若採陽旅客後送，也有證照查驗、行李提領等細節須討論，所以將前往登機口現地場勘，討論可行方案後再回報指揮中心。

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王必勝提到，初步規劃希望採檢流程「不要讓旅客下機後等待超過1小時」，但還是要看最後的解決方案是什麼。依照過去2週的資料，清晨曾有連續5班飛機降落，約600名旅客同時抵達，需在2小時內處理600名旅客看起來是目前最大量，這段時間會比較吃緊。

王必勝表示，「長程班次」旅客入境篩檢就在機場進行，才能節省時間，畢竟這是一個常態性的事情，不希望耽誤旅客的時間，讓旅客在機場留置太久。對於指揮中心希望最快在11日就開始啟動篩檢，他說「會盡力完成」。（編輯：李錫璋）1110109