疫情升溫 防疫車隊需加裝隔簾或著隔離衣

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（中央社記者余曉涵台北9日電）桃園國際機場出現COVID-19群聚事件，同樣是國際機場的松山與高雄也都全面加強清消，並從即日起防疫車隊都需加裝隔簾，或穿著隔離衣才能排班載客。

中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增60例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為49例境外移入、11例本土病例，是去年8月29日本土新增13例以來的新高，初步研判本土個案皆與桃園機場疫情有關。

因應桃園機場出現群聚案例，交通部民航局表示，除了已經成立前進指揮所的桃園國際機場依據指揮中心指令守護國門，目前仍有國際航班的松山與高雄機場，也都全面加強清消，並嚴格落實國內線、國際線分流。

民航局表示，載送旅客前往防疫旅館的防疫車隊，即日起也都必須加裝隔簾，或穿著隔離衣才能排班載客。

民航局指出，所屬的松山、台中、高雄3處國際機場也都將維持3級警戒做法，機場內每小時清潔消毒1次，每晚再進行1次深度清消，入境旅客通過的地點、使用的設備都需馬上清消。

除此之外，入境航班除了旅客必須由專用通道接受篩檢與通關，離開機場時，相關動線與國內線旅客及一般民眾也必須完全分流。

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航空器則需執行全機消毒及靜置、再開啟空調系統完成機艙內空氣循環後，才能由人員進入執行清艙作業與消毒擦拭；執行清消相關人員應穿戴個人防護裝備，相關裝備需於作業完成後汰換或消毒。

民航局說，高雄機場因國內線與國際線由不同航廈進出，不會有混流問題，松山機場則於入境旅客離站搭乘防疫計程車前往防疫旅館時，由保全人員在場維持，確保旅客通道不會有非入境旅客穿越或進入。（編輯：唐聲揚）1110109