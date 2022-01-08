桃園發3000封細胞簡訊 提醒有金嗓歌友會足跡者採檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園機場發生群聚案，桃園市長鄭文燦今天下午與總統蔡英文視訊時說，將針對有金嗓歌友會足跡者發送3000多封細胞簡訊提醒採檢。

桃園市政府今天下午發布新聞稿表示，鄭文燦今天下午與總統蔡英文、中央流行疫情指揮中心、桃園機場前進指揮所團隊召開視訊會議。

鄭文燦在會議中表示，桃園機場員工主要居住地在桃園，機場風險與社區風險是互相連動，多數COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案例都是透過疫調匡列與擴大採檢找到。

鄭文燦呼籲，民眾只要與確診者足跡重疊或有疑慮者，都可以就近到社區採檢站或醫療院所採檢；市府也將針對有金嗓歌友會足跡者發送3000多封細胞簡訊提醒採檢。

鄭文燦也說，目前累計約100處足跡及人潮熱點已完成清消，並進行第2、3輪清消；桃園也將自1月10日起設置隨到隨打站紓解第3劑施打潮。（編輯：張銘坤）1110108