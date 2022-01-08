桃機防疫司機與乘客Omicron序列關聯性高 研判為獨立事件

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被排除在桃機群聚以外的防疫計程車司機（案17240）感染源找到，病毒序列與先前載過的境外移入個案僅差1位點，關聯性極高。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北8日電）被排除在桃機群聚以外的防疫計程車司機（案17240）感染源找到，指揮中心指揮官陳時中今天表示，這名司機病毒序列與先前載過的境外移入個案僅差1位點，關聯性極高。

桃園機場爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，確診人數達14人，其中13人暫列群聚；另有1名防疫計程車司機（案17240）因Omicron病毒序列不同，研判為獨立事件。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午公布最新病毒序列比對結果，發現案17240病毒序列與去年12月26日載過的入境確診個案僅差1個位點，研判遭染疫乘客傳染的可能性極高，但還須進一步檢驗另一名染疫乘客的基因定序，才能完全確定。

根據指揮中心採檢結果，案17240同住3名家人核酸檢測（PCR）均陰性，社區接觸者9人已知8人陰性，1人還在採檢中。（編輯：戴光育）1110108