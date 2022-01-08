桃機相關確診累計14人 陳時中：染疫司機Ct值高對社區影響小

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北8日電）指揮中心指揮官陳時中宣布今天新增2例本土病例，分別為桃機保全及防疫計程車司機，但這名防疫計程車司機2採Ct值高，研判對社區影響小，桃機相關感染累計確診達14人。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布新增2確診病例。

桃園機場相關感染COVID-19確診數達14人，除1名機場防疫計程車司機病毒序列不同外，其餘13人暫列群聚，包含7名清潔員、3名歌友會相關人員、2名機場保全、1名防疫計程車司機。

陳時中表示，案17414為機場保全，早在1月4日就出現喉嚨不適、有痰、鼻塞、流鼻水等症狀；另一名確診的防疫計程車司機案17415至今無症狀。

陳時中說，防疫計程車司機1月4日曾驗過一次PCR為陰性，但因目前為循環式採檢而確診、Ct值31，24小時後再次採檢Ct值為34.2，由於個案病毒量偏低，對社區影響小。

陳時中說，這名防疫計程車司機共有5名家庭接觸者，已知4人陰性、1人檢驗中。

陳時中指出，至於染疫機場保全早在1月4日就有症狀，病毒基因定序有待釐清。（編輯：陳政偉）1110108