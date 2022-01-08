新聞專題
COVID-19疫苗2/300
桃機增2確診均突破性感染 保全打3劑莫德納仍染疫
2022/1/8 14:50（1/8 17:57 更新）
桃機8日新增2例COVID-19病例，均為突破性感染個案且均打過3劑疫苗。圖為陸軍三三化學兵群4日上午前往桃機展開清消。（中央社檔案照片）
（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北8日電）桃機今天新增2例COVID-19病例，均為突破性感染個案且均打過3劑疫苗，其中女保全3劑全打莫德納疫苗仍染疫。指揮中心發言人莊人祥表示，可能代表效果較不佳才致染疫。
桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，今天再增1名女保全及1名防疫計程車司機確診。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，2例確診個案均為突破性感染，染疫女保全（案17414）曾於去年12月29日接種第3劑莫德納疫苗，可能是效果較不佳才致染疫。
莊人祥說，另一名染疫防疫計程車司機（案17415）先前則是接種2劑AZ疫苗，並於去年12月5日接種第3劑莫德納疫苗。（編輯：陳政偉）1110108
8日新增2例COVID-19本土病例，都與桃機感染事件有關。（中央社製圖）
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀