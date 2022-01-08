桃機增2確診均突破性感染 保全打3劑莫德納仍染疫

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北8日電）桃機今天新增2例COVID-19病例，均為突破性感染個案且均打過3劑疫苗，其中女保全3劑全打莫德納疫苗仍染疫。指揮中心發言人莊人祥表示，可能代表效果較不佳才致染疫。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，今天再增1名女保全及1名防疫計程車司機確診。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，2例確診個案均為突破性感染，染疫女保全（案17414）曾於去年12月29日接種第3劑莫德納疫苗，可能是效果較不佳才致染疫。

莊人祥說，另一名染疫防疫計程車司機（案17415）先前則是接種2劑AZ疫苗，並於去年12月5日接種第3劑莫德納疫苗。（編輯：陳政偉）1110108