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疫情9/300

新北確診防疫司機足跡跨台北宜蘭 匡列採檢5人全陰性

2022/1/8 15:36（1/8 21:45 更新）
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新北市政府衛生局8日表示，新北市1名桃園機場防疫計程車司機染疫，匡列同住家人等5人，經採檢都是陰性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
新北市政府衛生局8日表示，新北市1名桃園機場防疫計程車司機染疫，匡列同住家人等5人，經採檢都是陰性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市政府衛生局今天表示，新北市1名桃園機場防疫計程車司機接種3劑COVID-19疫苗仍染疫，中央研判為病毒量低的近期感染；匡列同住家人等5人，經採檢都是陰性。

新北市衛生局今天下午以新聞稿公布1名本土確診個案，這個個案為居住新北市新店區的案17415，年約50多歲男子，近期無國外旅遊史，他是桃園機場防疫計程車駕駛。

衛生局並公布案17415的足跡，個案在1月4日下午3時15分至下午3時30分於宜蘭縣羅東鎮純精路三段「喜互惠生鮮超市羅東店」，1月6日晚間9時57分在台北市萬華區武昌街二段統一超商鑫樂昇店。

衛生局表示，這名駕駛已完成3劑COVID-19疫苗接種，第3劑疫苗接種時間是去年12月中旬。他曾於去年12月24日載運確診個案，今年1月4日採檢PCR陰性，1月7日配合桃園機場擴大檢測，採檢二度核酸檢測（PCR）均為陽性，CT值分別為31、33。

衛生局指出，經24小時後再度採檢，PCR陽性，CT值逾34，中央研判為病毒量低的近期感染。此案新北匡列5人，其中4人為同住家人，1人為親友，經採檢均為陰性。疫調近期並未與其他駕駛密切接觸，將持續配合桃園機場專案疫調釐清感染源。（編輯：戴光育）1110108

（新北市府衛生局提供）
（新北市府衛生局提供）
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