桃機染疫案擴大篩檢8000多人 9日完成

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（中央社記者葉臻桃園機場8日電）桃園機場染疫案擴大。前進指揮所指揮官王必勝今天下午表示，桃機擴大篩檢「明天一定要篩完」；今早驗出的2名快篩陽性，1人是信實集團，但與染疫清潔員不同單位。

王必勝今天下午接受媒體聯訪時表示，桃機擴大篩檢要篩8000多人，目前正在造冊，「明天一定要篩完」，今天早上就已經開始，已經委託聯新國際醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院3所醫院協助，「國門一定要守住」。

王必勝說，指揮中心規定所有機場高風險的人員，每週要進行1次快篩和1次PCR，快篩是從昨天開始，因為人數、班別多，有些是今天早上做，今天早上就有2人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，下一步是到醫院做PCR。

王必勝說，這2人其中1人是行李推車人員，與染疫清潔員同屬信實集團，但分屬不同的事業單位，沒有混雜在一起，另1人則是其他業別的桃機員工；快篩有一定比例的偽陽性，因此仍要等PCR結果才能確定，他會去催促檢驗結果。（編輯：張銘坤）1110108