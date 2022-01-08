桃機群聚追感染源 去年12/24入境確診者曾到個案打掃區如廁

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北8日電）桃機群聚感染源有眉目，指揮中心指揮官陳時中今天表示，經比對病毒序列已鎖定一名境外移入病例，不僅序列與案17238完全相同，也上過同間廁所，研判是源頭可能性高。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，確診人數達14人，除一名防疫計程車司機病毒序列不同，其餘13人暫列群聚。

根據中央流行疫情指揮中心研判，清潔員（案17307）因象徵自然染疫的N抗體陽性，且發病日最早、最初Ct值也最高，應是桃機群聚案中最早的確診者。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，經比對病毒序列發現，有一名去年12月24日入境的境外移入個案，不僅病毒序列和案17238、17239完全相同，也曾上過案17307、案17238清掃的廁所，研判是感染源的可能性高。

陳時中說，目前以時序推測，案17307可能在去年12月24日就被感染，並於12月27日出現症狀，再傳染給同一個工作區域的案17238，兩人因交通車路線不同，研判透過工作區域傳染可能性比較高，未來等案17307病毒定序出爐後，會更明朗。

陳時中並指出，他發現大家對於戴手套概念不是那麼完整，基本上戴了手套之後，手套就是污染區、不能亂摸，應適當消毒才觸摸乾淨區，但他最近發現有人會戴手套遞麥克風給沒戴手套的人，這是不對的，強調所有錯誤都從細節累積而來。

陳時中說，他今天早上赴機場，看到媒體都防護得很好，但麥克風都堆在箱子裡，也沒有保護套，但因入境染疫率飆升，平均50名入境旅客就有一人染疫，未來會更多，顯示機場是一個極高風險的區域，因此現在起全面禁止媒體記者訪問入境旅客，保護自己也保護其他人。（編輯：陳政偉）1110108