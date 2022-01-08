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疫情10/300

桃機群聚案 確診女保全曾搭乘桃園捷運

2022/1/8 15:31（1/8 16:27 更新）
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桃園市政府公布7日確診女保全（案17371）疫調足跡。（桃園市政府提供）
桃園市政府公布7日確診女保全（案17371）疫調足跡。（桃園市政府提供）
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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園市政府今天公布昨天確診女保全（案17371）疫調足跡，曾搭乘桃園捷運往返A13站、A17站；桃市府表示，今天下午已在桃園火車站增設臨時採檢站，呼籲有足跡重疊的民眾採檢。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，都與桃機感染事件有關；桃園市政府今天表示，其中1例為桃園市個案。

桃園市政府今天下午召開疫情說明記者會公布疫調足跡，昨天確診的女保全（案17371）曾在1月1日、4日、5日上午搭乘桃園捷運A13站往A17站方向；1月2日、3日上午去過中壢區瑞麟美而美，1月3日、4日下午搭乘桃園捷運A17站往A13站方向。曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

桃園市政府表示，明天有運作的臨時採檢站，包括龍岡大操場天幕、北區客家會館、黎明公園、中壢區中正中原，以及平鎮區第一市民活動中心，分上下午時段採檢；今天下午也已在桃園火車站增設臨時採檢站，鼓勵有足跡重疊的民眾到場採檢。（編輯：張銘坤）1110108

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