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疫情13/300

北北基桃長照機構探視暫停 例外者須備3天內陰性證明

2022/1/9 14:36（1/9 15:09 更新）
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疫情指揮中心9日宣布，即日起調整北北基桃住宿式長照機構訪客及新進住民管理等COVID-19應變措施，原則暫停探視。圖為新北市一家醫院8日貼出禁止探病告示。（中央社檔案照片）
疫情指揮中心9日宣布，即日起調整北北基桃住宿式長照機構訪客及新進住民管理等COVID-19應變措施，原則暫停探視。圖為新北市一家醫院8日貼出禁止探病告示。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北9日電）疫情指揮中心今天宣布，即日起調整北北基桃住宿式長照機構訪客及新進住民管理等COVID-19應變措施，原則暫停探視，可探視者應出具訪視前3天內採檢自費篩檢陰性證明。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，因應桃園國際機場群聚感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株並引發社區感染事件，為防範COVID-19於住宿式長照機構內傳播風險，即日起調整台北市、新北市、基隆市、桃園市住宿式長照機構COVID-19應變措施。

陳時中表示，有關訪客管理，除例外情形暫停探視。例外情形經機構同意可探視者，應出具訪視前3天內採檢自費篩檢陰性證明；至於新進住民管理，新進住民不論是否已完成COVID-19疫苗接種， 均須出具入住機構前3天內採檢之自費篩檢陰性證明。

依機構人員完成COVID-19疫苗應接種劑次14天以上比率，採取對應管制措施，如為工作人員達90%以上且住民達80%以上機構，自入住機構次日起14天內避免參加團體活動。

陳時中說，如為工作人員未達90%或住民未達80%機構，則自入住次日起隔離14天，或自入住次日起隔離7天，於第7天進行自費篩檢，陰性者可解除隔離，但仍須避免參加團體活動，之後於第14天再進行1次自費篩檢。

指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略。請各類住宿式長照機構務必落實執行「第2級疫情警戒期間住宿式長照機構COVID-19強化管制措施」及指揮中心公布之COVID-19相關措施指引。

陳時中也鼓勵，完整接種COVID-19疫苗基礎劑12週後之機構工作人員與住民儘速接種1劑追加劑疫苗，以提升個人及群體免疫力，確保工作人員及住民健康安全。（編輯：方沛清）1110109

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