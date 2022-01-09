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疫情14/300

Omicron社區傳播風險提升 北北基桃醫院禁止探病

2022/1/9 14:36（1/9 15:09 更新）
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指揮中心9日宣布，北北基桃地區的醫院即日起禁止探病。圖為台大醫院。（中央社檔案照片）
指揮中心9日宣布，北北基桃地區的醫院即日起禁止探病。圖為台大醫院。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北9日電）因應Omicron變異株的COVID-19本土病例延燒到社區，疫情指揮中心今天宣布，即日起調整醫院陪（探）病管制及醫療照護人員等醫療應變措施，北北基桃地區的醫院禁止探病。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株的社區防疫，即日起採取管制探病等醫療應變作為。

陳時中說明，台北市、新北市、基隆市、桃園市醫院除例外情形外，禁止探病。符合例外情形經醫院同意探病者，應出具探視日前3天內抗原快篩或病毒PCR檢測陰性證明。

探病者為完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上者，採公費篩檢；未完成者，以自費篩檢。探病者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。

陳時中表示，台北市、新北市、基隆市、桃園市醫院或入住前14天內居住於台北市、新北市、基隆市、桃園市之住院病人及陪病者，無論有無完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上，預定（非緊急）住院者，於入院前3日內公費篩檢。

緊急需住院者，於入住病房前公費篩檢。住院病人及陪病者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。

陳時中說，住院病人陪病者管理部分，台北市、新北市、基隆市、桃園市醫院，陪病人數以1人為原則。陪病者須不具COVID-19相關症狀，亦未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史。

至於醫療照護人員管理，專責病房醫療照護人員應完成COVID-19疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上；可接種追加劑疫苗者，於111年2月1日前應完成接種，未完成者應評估調整職務內容。

陳時中特別提出，桃園市醫院所有單位（除專責病房） 醫療照護人員，未完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上者，每週定期進行公費篩檢。

指揮中心呼籲，醫療機構務必落實執行醫療應變措施，強化感染管制，提高警覺，加強通報採檢，並鼓勵可接種追加劑疫苗的醫院工作人員儘速接種追加劑疫苗，以確保人員健康安全，共同嚴守醫療防線。

指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略，完善醫療照護體系，確保醫療量能充足以因應疫情。（編輯：陳清芳）1110109

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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