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法新社：新年首週每日平均確診逾200萬 10天翻倍

2022/1/9 04:51（1/9 07:54 更新）
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法新社統計8日顯示，1日到7日期間，全球每日平均新增210萬6118人確診感染COVID-19。圖為6日美國洛杉磯民眾戴口罩參與玫瑰花車遊行。（中央社檔案照片）
法新社統計8日顯示，1日到7日期間，全球每日平均新增210萬6118人確診感染COVID-19。圖為6日美國洛杉磯民眾戴口罩參與玫瑰花車遊行。（中央社檔案照片）
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（中央社巴黎8日綜合外電報導）法新社統計今天顯示，在1月1日到7日期間，全球每日平均新增210萬6118人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），而2021年12月23日至29日期間，每日平均新增確診剛突破100萬大關，亦即確診數於10天內就翻升1倍。

自從具高度傳染力的Omicron變異株於去年11月底在南非首度現蹤以來，全球新增確診病例暴增了270%。但COVID-19相關死亡仍處於2020年10月以來的最低水準，今年1月1日到7日期間平均每日6237人染疫不治。

雖然初步研究顯示，感染Omicron後症狀不會那麼嚴重，但專家警告指出，Omicron導致感染人數暴增仍可能讓醫療體系招架不住。全球各國紛紛重新祭出防疫限制措施並加速疫苗施打計畫，試圖抑制新變異株疫情蔓延擴散。

歐洲以及美國和加拿大是全球疫情熱區，前述兩地區分別占過去一週的全球49%以及33%確診病例。相較於前一週，歐洲確診病例增加47%，美國和加拿大躍增76%。同期間內，大洋洲確診病例則暴增224%，拉丁美洲和加勒比海地區猛增148%，中東地區大增116%，亞洲地區劇增145%。非洲地區通報的新增確診維持穩定，但如同其他地區，仍處於2020年3月爆發疫情以來的最高水準。

法新社的統計是根據各國衛生當局提供的官方統計數字。（譯者：劉學源）1110109

全球疫情統計（每日新增確診數）
全球疫情統計（每百萬人確診數）
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